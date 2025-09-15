Fredy Lorenzo, campeón de España de Culturismo
El deportista del Gimnasio Energym suma siete títulos de campeón de España en diferentes asociaciones y federaciónes
El zamorano Freddy Lorenzo, del gimnasio Energym, volvió a proclamarse campeón de España de culturismo, en esta ocasión, en la categoría senior -70 kg en el Campeonato de España celebrado en la localidad alicantina de Elda. Con éste, suma 7 títulos de campeón de España en diferentes asociaciones y federaciónes de culturismo , dos de ellos campeón absoluto.
Está victoria le ha válido para formar parte del equipo nacional que competirá en el Campeonato del Mundo a celebrar a finales del mes de septiembre en Koper (Eslovenia) .
