Dos bronces más para Ainnare García en el Nacional de Piragüismo

Todavía con el regusto de haber logrado una valiosa medalla de oro en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas en Cadete K-1- 3.000, Ainnare García, del San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora, volvía a subir al podio en la jornada dominical y lo hizo por partida doble. En el mismo escenario, y con la adrenalina en lo más alto, la palista tomaba la salida en la final A del Cadete B K-1 500 donde demostró, una vez más, su calidad para colgarse el bronce. Fue una nueva alegría para la expedición que va bien cómo el trabajo da sus frutos y el piragüismo de Castilla y León, y de Zamora, va recuperando su lugar.

También Lydia Rodríguez, fue cuarta en la final K-1 3.000 metros, tuvo una gran actuación en la Final A Cadete A 500 metros. La integrante del Piragüismo Duero, que había sido cuarta en 3.000, concluyó sexta, mientras que Marcos Prieto fue noveno en hombres. Para acabar Yaiza Faúndez fue novena en la final B K-1 500.

Tras las regatas individuales en el canal catalán llegaron las pruebas en embarcaciones dobles y cuádruples, donde Zamora también lucha en las finales. La mejor clasificación fue, de nuevo, para Arianne que junto con su compañero en K-2 mixto, Álvaro Alonso, del Salamanca Canoa kayak, subió al tercer cajón del podio, cerrando una magnífica competición.

Mientras, Lydia Rodríguez y Ariadna Fernández, del Fluvial de Villaralbo, fueron séptimas, mismo puesto que Ariadna logró en el K-4 femenino de Castilla y León. Mientras, el K-4 masculino cadete, con Marcos Diego y Marcos Prieto, fue cuarto.

Se cerró así, con tres medallas y grandes puestos, un Nacional por selecciones en el que Castilla y León fue sexta.