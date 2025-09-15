Bahamonde, quinta en el ranking nacional junior

La zamorana Elena Bahamonde alcanzó el segundo puesto en la prueba de la Copa de España celebrada en Ourense en la categoría junior-48kg y una vez más estuvo impresionante colándose en la final en la que acarició el primer puesto.

Bahamonde se coló en la gran final de una manera espectacular, ganando todos los combates por Ippon (máxima puntuación en Judo) pero en la final no pudo ser, ya que sufrió un yuko en contra en los primeros instantes y eso hizo que, al intentar remontar, tuviera que cambiar toda la estrategia que tenía preparada para ese combate tomando riesgos que al final la impidieron ganar.

Esta es una medalla de plata que tiene un sabor a éxito ya que con los puntos conseguidos, la zamorana se coloca quinta en el ránking nacional. Las 8 primeras tendrán plaza directa para la fase final del campeonato de España como cabezas de serie.

La semana que viene Elena Bahamonde estará Canarias para disputar otra prueba de la Copa de España.

Los zamoranos Miriam Silvares, Juan Meana, Andrés Rodríguez, Rodrigo Gil, Dimas Bragado, Gonzalo Bragado, Elena Castrillo e Isabel Fernández, estuvieron en Valladolid en el Centro de Tecnificación entrenando con los mejores judokas de Castilla y León en el circuito de entrenamientos federativos que la Federación realiza cada mes.