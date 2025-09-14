El Zamora firma su primera victoria de la Liga

El Zamora consiguio su primera victoria de la temporada (1-0) en un partido muy disputado en el que hizo valer un gran gol de Eslava para derrotar al Lugo de Yago Iglesias que hizo méritos tambien para marcar pero su falta de acierto y la actuación del portero Fermín, le impidieron estrenar tambien su casillero de triunfos.

Juan Sabas apostó por un equipo inicial bastante previsible aunque incluyendo como novedad a Eslava, que se había ganado el puesto de segunda punta en el partido de Copa RFEF del miércoles. Por su parte, Yago Iglesias regresaba al Ruta de la Plata, esta vez en el banquillo del Lugo, dispuesto a poner en práctica el estilo de juego que ya empleaba en su paso por el equipo rojiblanco. Y el partido se planteó pronto a cara de perro en la lucha por la posesión y en el ataque desenfrenado. Si primero era Eslava el que controlaba dentro del área para ponerle un balón de oro a Farrel que el irlandés envió algo alto; en la otra portería era LagoJunior el que se iba de Rufo, y le daba el pase de la muerte a Kevin Presa que disparó para que Fermín se luciese por primera vez. Ypoco después insistían los gallegos con un ataque ordenado que culminó Pastrana con un lanzamiento desde la derecha que volvió a desbaratar el portero rojiblanco.

Al final, el Zamora se asentó bastante y encerró al Lugo en su área. Farrel y Carlos Ramos probaron con disparos desde lejos que atrapó sin problemas Iker Piedra. Los rojiblancos presionaban arriba y fruto de esa presión llegó una pérdida de balón de la defensa lucense que no pudo aprovechar Sancho, con toda la portería para él.

Pero el Lugo iba en serio y pese a sufrir atrás, salía a la contra con un enorme peligro, como dejó patente Neco Celorio culminando una contra en el segundo palo, aunque su remate se fue alto.

Y respondió Kike Márquez, que tardaba en aparecer ejecutando una pared con Sancho aunque su remate final tampoco encontró puerta.

El partido era brillante, entre dos equipos rindiendo al máximo nivel y sin renunciar a nada.

El partido se reanudó tras el descanso con una nueva lucha cerrada por el balón, con mucho toque por ambas partes, y escasa definición arriba. Todo parecía indicar que el equipo que primero regalase un balón en el centro del campo lo pagaría muy caro.

Pese a todo, Celorio tuvo su oportunidad en un balón dentro del área que obligó a Fermín a meter una mano milagrosa cuando corría ya el minuto 54.

Y por fin se desequilibró el marcador, la moneda cayó finalmente del bando zamorano al recibir Eslava dentro del área para hacerle un recorte a su marcador y poner el balón junto al palo, lejos del alcance del portero. Era el 1-0 que ponía en pie al Ruta de la Plata y abría el camino hacia la primera victoria del Zamora en una Liga que se presenta apasionante.

Ambos equipos acababan de mover sus banquillos y el partido se volvió un poco loco con el ímpetu de los nuevos en el campo, como Carbonell que robó en el centro del campo y se plantó en la media luna para dispar alto.

Ahora el que jugaba a la contra era el Zamora mientras su rival seguía con el incuestionable «tiki-taka» de Yago Iglesias.

El partido se acababa y Yago Iglesias pedía el VAR para reclamar una tarjeta mientras la grada de Preferencia le cantaba «Yago vete ya, Yago vete ya».

Los siete minutos de prolongación fueron agónicos pero el Zamora no pasó peligro real e incluso Carbonell pudo marcar el segundo gol en un contraatque en el que se quedó solo ante el portero.