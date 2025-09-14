Yago Iglesias, entrenador del Lugo y ex del Zamora CF: "El público tiene que meter presión"

Yago Iglesias admitía a término del partido en el que los suyos salieron derrotados (1-0) que "siempre que se pierde la valoración es negativa". No obstante, el técnico del Lugo recordaba que había sido un "partido disputado, igualado y con oportunidades para ambos por adelantarnos. Los tres puntos iban a ser para quien aprovechase ocasiones o errores del rival", y ese fue el Zamora CF. "Hicimos un triple cambio para dar frescura y generar situaciones de gol, pero en un error se pusieron por delante y se acabó el partido. Fue un querer y no poder. Buscábamos de cualquier manera ver si empatábamos el partido, pero ha sido imposible por el buen hacer del rival". "Aquí los errores se pagan y esto nos tiene que servir para mejorar".

Respecto a su regreso al Ruta, indicó que se había sentido muy bien. "Cuando vuelves y ves a gente con la que has trabajo tanto tiempo siempre gusta y Zamora fue mi primera experiencia fuera de Galicia, fui muy feliz y siempre es bonito volver". Por ese motivo, no le dio importancia a los grupos de "Yago, vete ya" y explicó que "el público tiene que meter presión".