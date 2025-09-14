El River cede la victoria en el último minuto

El Ríver Zamora dejó escapar una victoria que tuvo cerca durante varias fases del partido jugado ayer en Asturias frente a un Laviana que siempre fue a remolque y tan sólo pudo empatar el encuentro en el último minuto del partido.

Los zamoranos iniciaron con fuerza su temporada en Segunda B marcando tres goles en la primera parte que les permitieron ir al descanso con una clara ventaja de 0-3. Marcaron Miguel, Saúl y Raúl Velasco. Tras el descanso el Laviana preció reaccionar y volvió a acercarse en el marcador con goles de Manel y Pelayo Álvarez, pero el Ríver volvió a dejar patente su competitividad y se distanció con un 2-5 en el minuto 33 que parecía una ventaja suficiente como para asegurar la victoria.

Pero tan sólo necesitaron los asturianos cuatro minutos para remontar, con goles de Pelayo Álvarez, Íñigo Coto y Pelayo López que establecieron el empate a 5 final que cayó como una losa sobre el equipo zamorano.

Por otra parte, el Ríver Zamora anunció este sábado que su exjugador Rubén Cala será el nuevo entrenador del equipo femenino que militará esta temporada en la Segunda División Femenina. Cala posee una amplia experiencia y conoce bien la plantilla que dirigirá y que debutará en la liga del Grupo 1 el próximo domingo día 21 en casa contra el Deportivo Nou Turia. El resto de partidos en esta primera jornada serán: Gran Canaria Teldeportivo-El Gaitero Rodiles; Marín Futsal-Atlético Mercadal A; Segosala-Ourense Ontime; Valdetires Ferrol-Estrela Futsal; San José-FC Meigas; Forma Villalba-Bembrive; Mioño-San Pablo Elvis.