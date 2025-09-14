El Moraleja CF no pudo sumar en su estreno liguero ante el Salamanca B (1-2)

El Moraleja CF no pudo deleitar a su afición con la primera victoria del curso en el José Ramos. Los de Tierra del Vino cayeron derrotados ante el Salamanca B, que estuvo más inspirado de cara a puerta, aunque es cierto que los locales lucharon hasta el final. El encuentro comenzó igualado, con dos equipos que se probaron y buscaban sorprender hasta que pasada la media hora de juego los charros se adelantaban para poner el 0-1 con el que se llegó al descanso. Con el inicio de la segunda parte, los del Moraleja CF tuvieron que arriesgar y sumar metros, pero la fortuna estuvo del lado salmantino que puso el 0-2 cuando se cumplía el minuto 54. Lejos de hundirse, el equipo siguió luchando y apretando para acortar distancias. Al final, en el 901, Sergio Vega lo consiguió, aunque ya no quedaba tiempo para lanzarse en busca de un resultado positivo.