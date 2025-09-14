Juan Sabas, entrenador del Zamora CF: "Era importante encontrar el camino de la victoria"

Dos victorias consecutivas, en Copa RFEF y en Liga. El Zamora CF está, tras los dos empates iniciales ante Celta Fortuna y Barakaldo, en su mejor momento y lo que está por llegar porque el equipo tiene mucho margen de mejora y es que, tal y como todos recalcan, esto acaba de empezar. Juan Sabas estalló de alegría con el pitido final, abrazado al resto de componentes del staff técnico, y tiempo después, en sala de prensa, admitía que era necesario sumar ese +3, tanto por despegar como por dar una dosis de confianza a todos. "Era importante encontrar el camino de la victoria y sumar de 3. Los inicios malos al final crean dudas", confesó el madrileño recordando, quizá, el pasado curso. Respecto al encuentro, Sabas fue claro y recordó que, aunque solo entró el gol de Eslava, fue el Zamora CF el que tuvo más ocasiones sabiendo, además, presionar al CD Lugo arriba y en bloque medio. En cuanto a ese margen de mejora, el entrenador recordó que ahora mismo, con tres jornadas disputadas, "estamos empezando". "No llevamos ni un mes y vamos a ir a más, como el resto de equipos. Es una categoría con mucha igualdad y en la que los detalles son importantes", concluyó el míster.

Eslava, el goleador

Javier Eslava estaba feliz tras el triunfo del Zamora CF, tanto por el equipo como en lo personal ya que fue él el autor del 1-0 definitivo. "Hemos hecho buen partido. En defensa estuvimos muy bien, y lo teníamos todo bien planteado porque sabíamos cómo nos iba a jugar el Lugo. Lo hemos trabajado", indicó el delantero quien sí admitió falta de acierto arriba, sobre todo en el primer tiempo. "En la segunda parte hemos hecho muy buen partido, hemos defendido y presionado. Ha salido bien". "Los de arriba llevamos poco tiempo juntos pero tenemos que entendernos bien, es nuestro trabajo", comentó subrayando que estaba contento con el partido.