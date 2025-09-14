Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora: "Son dos puntos a valorar"

Félix Mojón, ya con la primera victoria del BM Caja Rural Zamora conseguida, explicaba a pie de pista que “los primeros partidos son siempre duros porque hay un poquito de incertidumbre por saber dónde estamos colocados y dónde vamos avanzando”, aunque ellos solventaron bien esta jornada inicial con un 25-30 en casa de Maravillas. “Era una pista difícil, pequeña, con un equipo correoso. Fue un partido distinto a lo que esperábamos”. “Empezamos bien en ataque, quizá un pelín fallones con errores de lanzamiento. En defensa estuvimos mejor en la primera parte, pero en la segunda parte nos descentramos un poco, nos separamos y nos han hecho daño en el uno contra uno. No hemos estado concentrados en rechaces ni en transiciones, y hemos cometido errores”, indicó el entrenador.

Con todo, el pistacho indicó que son cosas a mejorar, aunque, pese a todo, “creo que son dos puntos a valorar y nos dan tranquilidad. Ya hay que pensar en la siguiente semana ante Astillero”, concluyó que ya tiene la mirada puesta en la segunda jornada.