Piragüismo

Bronce para Ainnane García en el Campeonato de España de Selecciones de Piragüismo

Lydia Fernández, de Piragüismo Duero, sexta en Cadete A

Ainnare García, con su bronce

Ainnare García, con su bronce / Cedida

P. F.

Todavía con el regusto de haber logrado una valiosa medalla de oro en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas en Cadete K-1- 3.000, Ainnare García, del San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora, volvía a subir al podio. En el mismo escenario, y con la adrenalina en lo más alto, la palista tomaba la salida en la final A del Cadete B K-1 500 donde demostró, una vez más, su calidad para colgarse el bronce. Fue una nueva alegría para la expedición que va bien cómo el trabajo da sus frutos y el piragüismo de Castilla y León, y de Zamora, va recuperando su lugar.

También Lydia Rodríguez, fue cuarta en la final K-1 3.000 metros, tuvo una gran actuación en la Final A Cadete A 500 metros. La integrante del Piragüismo Duero concluyó sexta, mientras que Marcos Prieto fue noveno en hombres.

Tras las regatas individuales en el canal catalán llegan las pruebas en embarcaciones dobles y cuádruples, donde Zamora también lucha en las finales.

