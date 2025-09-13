Los Urraca Games llenan de espectáculo Ifeza

Zamora disfruta desde este viernes en Ifeza de la segunda edición de la competición de Cross Training ‘Urraca Games’ que reunirá durante el fin de semana a varios miles de personas para disfrutar del crossfit, de los dardos y la halterofilia. Esta competición ha sido organizada por el Club de Halterofilia Zamora y busca consolidarse como una cita clave para promover la actividad física, la salud y un ocio saludable en la provincia.

Las competiciones se sucederán durante todo el fin de semana | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Las competiciones deportivas se dividirán en tres modalidades: la competición de Cross Training que cuenta con 240 atletas de nivel nacional e internacional, compitiendo en diversas categorías y enfrentándose a 6 wods que evalúan su fitness completo, y en la que Zamora está representada por 26 atletas locales; el campeonato de Castilla y León Parejas Mixtas de Halterofilia, que reunirá a 18 atletas de la región y en la que participarán figuras de renombre; y en el torneo de dardos, en formato de parejas ciegas, organizado en colaboración con la Asociación Dardera Zamorana, que reunirá al menos a 14 parejas.

Las autoridades, en el acto de inauguración. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Se desarrollarán además diversas actividades como el primer ciclo de mesas redondas ‘Actividad física y salud’ en colaboración con el Colegio de Licenciados de Educación Física de Castilla y León, que abrió el programa de actividades este viernes; los talleres y workshop para todos, con tres clases abiertas y gratuitas. Y también se han programado otros dos talleres y un workshop abierto al público, durante el día de hoy y mañana domingo.

Las mesas redondas protagonizaron la primera jornada. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Hay además zonas "kids" y "gamer" disponibles con actividades disponibles para los más pequeños de forma gratuita, zona de restauración, un torneo de cartas de Star Wars, etc.