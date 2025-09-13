Los Urraca Games llenan de espectáculo Ifeza
Competidores llegados de todo el país se dan cita ya en las diversas competiciones de crossfit, halterofilia y dardos
M. L. S.
Zamora disfruta desde este viernes en Ifeza de la segunda edición de la competición de Cross Training ‘Urraca Games’ que reunirá durante el fin de semana a varios miles de personas para disfrutar del crossfit, de los dardos y la halterofilia. Esta competición ha sido organizada por el Club de Halterofilia Zamora y busca consolidarse como una cita clave para promover la actividad física, la salud y un ocio saludable en la provincia.
Las competiciones deportivas se dividirán en tres modalidades: la competición de Cross Training que cuenta con 240 atletas de nivel nacional e internacional, compitiendo en diversas categorías y enfrentándose a 6 wods que evalúan su fitness completo, y en la que Zamora está representada por 26 atletas locales; el campeonato de Castilla y León Parejas Mixtas de Halterofilia, que reunirá a 18 atletas de la región y en la que participarán figuras de renombre; y en el torneo de dardos, en formato de parejas ciegas, organizado en colaboración con la Asociación Dardera Zamorana, que reunirá al menos a 14 parejas.
Se desarrollarán además diversas actividades como el primer ciclo de mesas redondas ‘Actividad física y salud’ en colaboración con el Colegio de Licenciados de Educación Física de Castilla y León, que abrió el programa de actividades este viernes; los talleres y workshop para todos, con tres clases abiertas y gratuitas. Y también se han programado otros dos talleres y un workshop abierto al público, durante el día de hoy y mañana domingo.
Hay además zonas "kids" y "gamer" disponibles con actividades disponibles para los más pequeños de forma gratuita, zona de restauración, un torneo de cartas de Star Wars, etc.
