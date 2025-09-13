La ruta del BM Caja Rural Zamora hacia la División de Plata pasa esta temporada por Madrid

Por segundo curso consecutivo, el BM Caja Rural Zamora busca el ascenso a División de Honor Plata dentro del Grupo B de Primera Nacional. Un escenario que, por conocido, no deja de ser diferente para los "Guerreros de Viriato". Principalmente porque los reajustes federativos han dado lugar a notables cambios en la liga.

Este año, tras "la repesca" del BM Base Oviedo y el ascenso en los despachos del BM Soria, la competición regular para el equipo de Félix Mojón ya no se centra en el norte de España. Además de los representantes de Cantabria, Asturias y sus vecinos de Castilla y León, los zamoranos tendrán que hacer frente a los conjuntos madrileños de la categoría. Un bloque de oponentes en el que hay equipos con mucho potencial y otros llamados a seguir creciendo.

La nueva "Ruta de la Plata" del Balonmano Zamora cuenta, por tanto, con un desvío a tener muy en cuenta. Y desde el primer día, ya que hoy ese camino hacia un posible ascenso comienza en Madrid con el bloque de Viriato haciendo frente al BM La Salle Maravillas en su feudo.

Será el primer escollo para el plantel de Mojón que, a lo largo de treinta fechas tendrá que ir superando otros difíciles obstáculos para intentar ocupar una de las dos plazas que dan derecho al "play-off". Para ello, habrá que salir airoso ante oponentes "clásicos" como BM Vetusta, Grupo Covadonga, Atlético Avilesina, Gijón Jovellanos o el filial del BM Torrelavega. Candidatos a estar arriba, como un BM SAFA Madrid que el pasado curso ya fue aspirante al ascenso en su grupo. Una lista de exigentes oponentes a la que se pueden unir otros clubes de esta renovada liga. De esta nueva "Ruta hacia la Plata".