El Recoletas gana su primer partido de pretemporada

El Recoletas Zamarat parece comenzar a tomarle la medida a la nueva temporada tras conseguir este sábado la victoria en el Torneo de Plasencia frente al recién ascendido a Liga Challenge, Baloncesto Sevilla Femenino (100-88). El equipo de Raúl Pérez transmitió buenas sensaciones pese a seguir contando con tres jugadoras lesionadas y a que la senegalesa Fatou Pouye todavía no se ha incorporado, y tan sólo contó con seis jugadoras del equipo y dos juniors. Este nuevo Zamarat estuvo muy activo en ataque como lo demuestran los 100 puntos anotados, con mucho ritmo aunque en defensa debe de mejorar todavía mucho, sobre todo cuando pueda contar con sus pivots. La recién llegada Fatou Poliye dejó patente su experiencia y saldó su actuación con 18 puntos, aunque la máxima anotadora del encuentro fue la uruguaya Florencia Niski, con 29 puntos.

Recoletas Zamarat: Florencia Niski (29), Davinia Ángel (11), Ana Pérez (18), Marta Fernández (10), Cata Llorente -cinco inicial- Ana Tainta (14), Fatou Poliye (18), Lorena.

Baloncesto Sevilla Femenino: Inés Rius (10), María Recio (7), Eli Fernández (4), Conchi Satorre (23), Marta Martínez (2) -cinco inicial- Naiha Anitua (8), Alicia Morales (6), Nuria Sánchez (8), Kayka Clark (8), Ángela Vendrell (6), Carol Arfinengo (8).

Incidencias: Primer partido del Torneo de Plasencia disputado en el Pabellón La Bombonera.