Primera goleada para el Atlético Benavente en La Rosaleda

Los blanquiazules remontaron ante el Albense (5-2)

El Caja Rural Atlético Benavente

El Caja Rural Atlético Benavente / Cedida

A. O.

Zamora

El Caja Rural Atlético Benavente logró golear al Albense en un primer encuentro de liga en que le tocó remontar un tempranero gol rival. Fue Cristian quien puso el 1-1 con el que se llegó al descanso tras el cual los locales fueron de menos a más hasta el 5-2 final.

ficha

Atlético Benavente: Dani Simón, Manuel Montes, Charlie, Ángel Jiménez y Jonás- También jugaron Adrián Pozos, Folgado, Cristian, Pablo Sanz, Sergio Simón, Unai Luque y Juanma.

Albense: Carlos, Juan, Jorge, Raúl y Daniel. También jugaron Alberto, Roberto, Marcos y Marcos Hernández.

Árbitros: Miguel Cazón y David Llorente.

Goles: 0-1 min. 4 Jorge; 1-1 min. 5 Cristian; 2-1 min. 27 Manuel Montes; 2-2 min. 28 Dani Ratero; 3-2 min. 29 Pablo Sanz; 4-2 min. 36 Cristian; 5-2 min. 39 Sergio Simón.

Incidencias: Partido disputado en La Rosaleda. 

