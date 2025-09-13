Fútbol Sala
Primera goleada para el Atlético Benavente en La Rosaleda
Los blanquiazules remontaron ante el Albense (5-2)
A. O.
El Caja Rural Atlético Benavente logró golear al Albense en un primer encuentro de liga en que le tocó remontar un tempranero gol rival. Fue Cristian quien puso el 1-1 con el que se llegó al descanso tras el cual los locales fueron de menos a más hasta el 5-2 final.
ficha
Atlético Benavente: Dani Simón, Manuel Montes, Charlie, Ángel Jiménez y Jonás- También jugaron Adrián Pozos, Folgado, Cristian, Pablo Sanz, Sergio Simón, Unai Luque y Juanma.
Albense: Carlos, Juan, Jorge, Raúl y Daniel. También jugaron Alberto, Roberto, Marcos y Marcos Hernández.
Árbitros: Miguel Cazón y David Llorente.
Goles: 0-1 min. 4 Jorge; 1-1 min. 5 Cristian; 2-1 min. 27 Manuel Montes; 2-2 min. 28 Dani Ratero; 3-2 min. 29 Pablo Sanz; 4-2 min. 36 Cristian; 5-2 min. 39 Sergio Simón.
Incidencias: Partido disputado en La Rosaleda.
