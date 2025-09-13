Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora: "No nos vale ganar de cualquier manera"

Ya ha acabado la pretemporada, el equipo está en capilla, ¿cómo se encuentran a las puertas de una nueva temporada?

Deseando que empiece porque las pretemporadas son largas, duras y tediosas. No es lo mismo disputar un amistoso que un partido con dos puntos en juego. La verdad es que todos, jugadores y cuerpo técnico, estamos deseando que llegue ese partido y entrar en la vorágine del día a día de competición normal. Buscamos rutinas y estamos deseando que llegue esa rutina de la temporada.

Supongo que tiene al equipo, no donde quiere porque siempre se busca más, pero sí muy cerca de lo que pretendía para estas fechas.

Sí, la verdad es que tenemos mucho trabajo hecho del año pasado. El equipo, prácticamente la plantilla, se renovó al completo, con unas pinceladas y unos puestos en los que teníamos que reforzarnos. Como llevábamos mucho avanzado, la verdad es que fue bastante sencillo acoplar a los nuevos. Vamos rápido, vamos seguros. Evidentemente hay cosas aún que mejorar y cosas que trabajar. Tenemos que ir mejorando cosas del año pasado que aún no teníamos trabajadas. Pero creo que es un equipo mucho más completo y podemos alcanzar los objetivos de final de temporada con más seguridad.

¿Qué tiene esta plantilla que a lo mejor le faltaba a la del año pasado, si es que le faltaba algo?

Creo que ahora tenemos más seguridad y sabemos bien lo que queremos. Hemos cometido errores, pero defensivamente hemos dado pasos de gigante, tanto el año pasado como esta pretemporada, y vamos muy bien. El equipo tenía mucho déficit en aspectos defensivos, le hemos dedicado mucho tiempo y creo que ha mejorado mucho. Nos falta ahora un poquito de velocidad en la circulación de balón, un poquito de lanzamiento exterior… y tenemos a Felipe lesionado. Pero en general, cada uno sabe su rol. Creo que esa seguridad nos da mucha confianza y es nuestro mayor valor.

¿Sabemos lo que queremos y queremos la División de Plata?

Hablar de ascenso son palabras mayores porque somos 96 equipos y hay solo 3 plazas. El sistema de competición a mí, personalmente, me parece súper injusto. El año pasado coincidimos en la fase con el grupo más fuerte, un grupo en el que las diferencias fueron de uno o dos goles en cada partido porque eran, sin duda, los cuatro equipos de los más potentes, el grupo más duro. Esas diferencias tan pequeñas hicieron que, cuando hay la renuncia de San Cugat del grupo de Coruña, que era un grupo mucho más débil en el que había diferencias de 12 y 16 goles en algunos partidos, los segundos, que son los que tuvieron opción con la renuncia de los catalanes, ascendieran. En un grupo mucho más flojo que el nuestro ascienden dos y en el nuestro, que era el más fuerte, al final no asciende ninguno. Nos hemos quedado los cuatro que eran los más fuertes en ascender. Siempre hay un montón de factores, son muy poquitas plazas y la suerte influye y la pelotita a veces entra, a veces no entra. Lo que les digo a los jugadores es que cuantas menos cosas dejemos al azar y a la suerte y más tengamos trabajadas, más opciones tenemos del ascenso. Pero es un objetivo complicado. Tienen que darse todas las circunstancias.

Pero es el objetivo, ¿no?

El objetivo es mejorar respecto al año pasado, en el que nos quedamos a 2 goles. Hay que mejorar esos 2 goles.

Fue una lástima, ¿cómo lo recuerda ese último partido?

Tengo recuerdo, evidentemente amargo, del último partido. La fase fue muy buena, los jugadores trabajaron muy duro y, sin duda, éramos el mejor equipo. Pero bueno, se dieron las circunstancias. Era un rival que sabía que no iba a ascender, que tenía la tranquilidad, que le daba igual. Muy buen rival, muy buen equipo catalán, del grupo catalán, eso ya dice mucho. Iba muy tranquilo. Y esa tranquilidad y saber jugar en ese partido hizo que nosotros, no sé si los nervios, que lo teníamos muy cerca y lo veíamos, nos atenazó un poquito. Sí que está la sensación de haber podido hacer más en ese partido, pero bueno, las quinielas, los lunes, las acertamos todos. Entonces, que nos sirva porque a veces se gana y a veces se aprende. Entonces, que nos sirva el aprendizaje.

A pesar de todo, ¿tenía claro que quería seguir?

Claro que quería seguir porque esto es un proceso y como todos los procesos son largos. Sabíamos que el primer año iba a ser difícil y que, si no se conseguía el primer año, habría que intentarlo el segundo. Había un trabajo detrás importante de todo el club, de todos los jugadores, de toda la plantilla, que yo creo que hay que darle continuidad. Hay que tener fe, hay que creer en el trabajo y creo que vamos por el buen camino. Hay que seguir en ese camino.

¿Dónde están los principales rivales este año?

Es difícil. El año pasado lo teníamos muy claro, los teníamos muy localizados, que eran Soria y Oviedo y sabíamos que eran los más fuertes. Este año hay un montón de equipos. Avilés, evidentemente, siempre es un rival muy peligroso. Además, vuelve uno de sus mejores jugadores, Aitor; Vetusta pierde a dos jugadores, pero recupera a tres o cuatro y tiene un muy buen nivel; Torralavega también… Luego es una incógnita lo de los equipos madrileños porque cambian mucho de un año a otro. El de esta semana no tenemos vídeos, y empiezan muy tarde la pretemporada porque Madrid es una ciudad que en agosto descansa.

¿Qué quiere que la afición vea?

Sobre todo, que se divierta. Siempre les digo a los jugadores que no vale ganar de cualquier manera. Tenemos que ganar con nuestra filosofía de juego, con nuestras señas de identidad, con un juego alegre. La afición no nos tiene que levantar a nosotros, nosotros tenemos que espolearla. Nosotros tenemos que hacer cosas para que ellos se alegren, que les sea agradable a la vista y que vengan a divertirse siempre al pabellón y que les apetezca animarnos. Que no vengan a un partido tedioso, aburrido, que estén deseando que termine. Que no ganar por ganar.

Es verdad que la afición de este equipo juega un buen papel.

Sí, evidentemente. El Ángel Nieto es un pabellón que se da. Es un pabellón colorido, grande, luminoso. A los jugadores les gusta mucho jugar en él y, al gustar mucho, la afición da pie y es agradable. Somos un equipo que habitualmente juega bien y eso ayuda. Es una comunión entre varios parámetros que al final hace que la afición siempre esté ahí, que anime mucho. El año pasado, por ejemplo, el día de Oviedo coincidió que la base jugó partido y no había casi nadie de la cantera. Era un día frío, estábamos un poco apagados y lo notamos. Nosotros no jugamos bien y la afición no se encendió. Da un poquito lugar a que la necesitamos. Es un ejemplo de que el año pasado fallamos nosotros, no dimos ese empujón a la afición y lo notamos muchísimo.

Este año también habrá que hacer un llamamiento a los seguidores.

Evidentemente. Pero para el día a día no solo en los partidos puntuales. Nosotros queremos atraer a la afición todos los días. Que sea una afición fiel, que no falle nunca, que todos los rivales contra los que juguemos sean atractivos y que nosotros hagamos cosas atractivas para que ellos no fallen.