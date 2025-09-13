Copa Davis: Pablo Carreño - Holger Rune, en directo

El asturiano Pablo Carreño jugará este sábado (12.30 horas) ante el danés Holger Rune, número 11 del mundo, el primer partido de la eliminatoria España-Dinamarca de la segunda ronda clasificatoria de la Copa Davis que se disputará en Marbella, seguido del duelo entre Jaume Munar, elegido también para el dobles, y Elmer Moller.

España luchará por un puesto en la fase final de la Copa Davis este fin de semana en la tierra batida del Club de Tenis Puente Romano de Marbella, con los emparejamientos ya determinados después del sorteo celebrado este viernes en esta localidad malagueña.

Pablo Carreño, que fue número diez del mundo en 2017 y actualmente ocupa el puesto 123, será el primero que luchará por el primer punto para el equipo español ante la gran baza de Dinamarca, el undécimo del ranking ATP Holger Rune, exnúmero cuatro del mundo.

El tenista gijonés, a sus 34 años, llega bien físicamente y cuenta con la máxima confianza del capitán David Ferrer en un primer asalto que se disputará este sábado en la pista central marbellí a las 12.30 horas.

España tratará de eliminar a Dinamarca en una igualada eliminatoria en la que David Ferrer ve a su equipo “un pelín más favorito” si "compite bien", después de lidiar con hasta tres bajas: las de Carlos Alcaraz y el malagueño Alejandro Davidovich, por cansancio; y la del doblista Marcel Granollers, por lesión.