El CD Villaralbo suma un punto "in extremis"

El CD Villaralbo sumó su primer punto de la temporada en su visita al Numancia B, en un partido sufrido y muy disputado en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio. El encuentro comenzó con dominio local. El filial numantino, recién regresado a Tercera RFEF, salió más enchufado y generó las primeras llegadas de peligro. Miguel del Río, portero del Villaralbo, se convirtió en protagonista desde muy temprano. En el minuto 12, Tomás Manero veía la primera amarilla de los visitantes, síntoma de las dificultades que tenían para frenar a un Numancia B muy vertical.

El castigo no tardó en llegar. En el 21’, Marco Beltrán adelantó a los sorianos con un disparo preciso que ponía el 1-0. El tanto reforzó la confianza de los locales, que siguieron buscando ampliar la ventaja, aunque sin éxito. El Villaralbo, con pocas ideas en ataque, trataba de mantener el orden defensivo. Antes del descanso, Diarra fue amonestado. El Numancia B dispuso de hasta dos ocasiones clarísimas: primero, un mano a mano de Neves que volvió a desbaratar Miguel; después, un remate a bocajarro que también encontró respuesta en el portero zamorano. La resistencia del Villaralbo se sostenía gracias a la seguridad de su guardameta y a una zaga que se multiplicaba para tapar huecos.

El partido cambió en el minuto 83, cuando Christian Godson fue expulsado por roja directa. Con un jugador más, el Villaralbo se volcó en busca del empate. Apenas tres minutos después, llegó el premio: un córner lanzado con precisión acabó en los pies de Cepeda, que fusiló desde el segundo palo para poner el 1-1. El gol animó a los visitantes, que supieron aguantar los últimos minutos con oficio. Jaime Regalado fue amonestado en la prolongación, pero el marcador ya no se movería.

El empate supo a victoria para el Villaralbo, que apenas había tenido ocasiones claras y que sufrió más de lo previsto en defensa. Sin embargo, el fútbol premió su insistencia y su capacidad de resistir. El punto refuerza la moral de los de Oji, que encaran con mayor confianza la próxima cita ante un rival de altura: el Atlético Tordesillas.