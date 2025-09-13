El CD Benavente saca un gran punto ante el Betis

El Benavente empata a 0 en campo del Betis en un partido muy complicado ante uno de los mejores equipos de la categoría. Los visitantes estuvieron muy sólidos atrás y eso permitió sacar un punto del Nemesio Gómez.

Comienza una nueva temporada para el Benavente en el grupo B de la Primera División de Aficionados frente a uno de los rivales más complicados de la categoría, el Betis, que aún no sabe si finalmente jugará en Tercera Federación o en la categoría actual.

Los chicos de Santiago Redondo salieron con las ideas claras, mantenerse fuertes atrás y lograr hacer daño a los locales a la contra.

Los contraataques no llegaban a buen puerto, la defensa del Betis lograba cortar la verticalidad del Benavente, pero a balón parado llegarían las mejores opciones visitantes.

El Betis también tendría diversas ocasiones, primero sería Medina que llegaría hasta la línea de fondo y su centro llegaría a Mario González, pero su remate se marcharía fuera.

Llegando a la media hora de juego, un balón atrás que despeja la defensa visitante acaba en dominios de Collado que dispara en busca de dar la ventaja al cuadro local, pero Jesús aparecería para atajar la pelota. Ninguno lograría marcar el primer tanto del partido durante los primeros 45 minutos y los dos equipos se marcharían al descanso 0 a 0.

En la segunda mitad, los dos equipos han salido con menos precisión y más desorganizados, tanto en ataque como en defensa, y con muchas idas y venidas entre las dos áreas.

El Benavente tendría su mejor ocasión en todo el encuentro. Yeray lograría irse por velocidad de su marcador y plantarse solo ante el arquero, y cuando todo parecía que terminaría en gol, el jugador del Benavente mandaría el balón al poste.

Los locales se precipitaban mucho en sus jugadas, mientras que los visitantes se encontraban muy cómodos sobre el terreno de juego.

A pesar de la precipitación del Betis, lograrían tener alguna que otra ocasión para adelantarse en el marcador. Medina tendría en sus pies un mano a mano ante Jesús, pero se tropezaría en el peor momento. El Betis continuaría buscando el gol, y con un centro al segundo palo encontrarían a Puyi, pero el jugador cruzaría en exceso la pelota.

La última ocasión del encuentro también sería para los locales, tras un balón que le llega a Iker, que lograría regatear al defensa, pero el disparo llegaría plácidamente a las manos del meta visitante.

Finalmente, los dos equipos se reparten los puntos en el primer encuentro de la temporada. El próximo partido del Benavente será en casa ante el Béjar Industrial el domingo a las 18:00 horas.