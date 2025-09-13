BM Caja Rural Zamora, un equipo hecho para pelear por la gloria

El BM Caja Rural Zamora afronta una nueva temporada a la caza del ascenso a División de Honor Plata. Un objetivo del que se quedó cerca el pasado curso, motivo por el que para la presente campaña ha dado forma a una plantilla basada en los mimbres de la anterior. Un bloque reconocible con la ciudad muy presente en el vestuario, jugadores queridos por el público y varias caras nuevas llamadas a impulsar la calidad y prestaciones de un plantel que aspira a seguir ilusionando a la afición pistacho.

El club ha tenido claro que la mejor apuesta para competir por el ascenso era dar una nueva oportunidad a aquellos que se quedaron tan cerca de lograrlo en el primer intento con Félix Mojón al frente del banquillo. Por eso, el técnico gallego repite y, con él, muchos de los fichajes acometidos el pasado curso. Jugadores como Pau Ortega, Oier o Raúl Escudero, que rindieron a las mil maravillas y elevaron la potencia de una primera línea que también volverá a contar con la calidad de figuras de la talla de los brasileños Felipe y Gigi. Ambos ya con tres campañas en la ciudad, como el talentoso Medina.

Por supuesto, los "Guerreros de Viriato" mantendrán su gen zamorano y los jugadores locales estarán muy presentes en la plantilla. Uge y David Gallego demostraron ser de gran valor el pasado curso y se unen a los ya habituales Marco Torres y David Pajares, así como un Carlos siempre en dinámica del primer equipo. Un grupo "de la casa" al que acompañan tres de los pilares del vestuario pistacho durante los últimos lustros: Fer, Jortos y Guille.

La base del equipo permanece y aspira a mejorar con cuatro incorporaciones: el veterano meta Santana; los pivotes Oseguera y Néstor; y el lateral Lalo. Fichajes con mucho potencial capaces de elevar las prestaciones de un equipo deseoso de luchar por ascender.