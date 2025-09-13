El Balonmano Caja Rural Zamora inicia la pelea por volver a Plata

El BM Caja Rural Zamora inicia esta tarde una nueva andadura en Primera Nacional, categoría a la que regresó la pasada temporada y de la que quiere salir este año logrando un ascenso a División de Honor Plata que acarició con los dedos el pasado mes de mayo. Un logro a firmar durante la celebración del 25º aniversario de su refundación y cuya búsqueda se inicia en el feudo del BM La Salle Maravillas madrileño.

El cuadro de Viriato vuelve a la escena competitiva tras haber recuperado su identidad el pasado curso de la mano de Félix Mojón, técnico que afronta el segundo año de su etapa en Zamora con la misma ambición con la que llegó. Ascender, sin dejar de divertirse; competir, sin perder de vista la meta de forjar un estilo de juego atractivo. Una idea que consiguió plasmar en su estreno como líder del banquillo de los "Guerreros de Viriato" y que intentará repetir en una Primera Nacional tan exigente, complicada e impredecible como de costumbre, pero diferente a la habitual.

Si bien la categoría continuará siendo una oda al balonmano semiprofesional en el que se entremezclan nuevos talentos en pleno crecimiento y veteranos dispuestos a disfrutar de sus últimas tardes de gloria, la estructura de la liga para el BM Caja Rural de Zamora ha cambiado notablemente. Ahora, más allá de mirar al norte de España, los pistacho tendrán que centrar su vista en la Comunidad de Madrid. Un nuevo territorio que se suma al Grupo B y añade tanto nuevos rivales a pelear por el ascenso como enemigos a los que conocer por primera vez. Oponentes como el de esta tarde, un BM La Salle Maravillas que ya disputó el "play-off" en casa de OAR Coruña la campaña anterior y querrá repetir en este renovado Grupo B.

Será esta, por tanto, una buena ocasión para calibrar el impacto que deja en la liga los ascensos fuera de pista del BM Base Oviedo y BM Soria, motivo de la reforma que ha traído a la liga del BM Caja Rural Zamora no solo al adversario del debut hoy, también a otros contendientes como un SAFA Madrid que se quedó injustamente fuera de la lucha por ingresar en División de Honor Plata el pasado mes de abril, BM Sanse o BM Pinto. Equipos que alteran un escenario ya de por sí exigente para los "Guerreros de Viriato", pues el bloque de Félix Mojón tendrá que seguir lidiando con otro buen puñado de candidatos a la gloria y equipos peligrosos. Una lista amplia de la que forman parte los asturianos del Autos Center Principado BM Vetusta, Horizonte Atlético Avilesina y Royal Premium Gijón, que dieron mucha guerra a los zamoranos en su vuelta a Primera Nacional; así como los filiales de BM Torrelavega, Atlético Valladolid y Ademar de León, siempre con talento en sus filas y capacidad para brindar batalla sobre el 40x20.

A pesar de esa enorme competencia y la inclusión de nuevos rivales por la gloria, el BM Caja Rural Zamora no ha perdido la vitola de favorito a las dos plazas de entrada al "play-off" de su grupo. Los pistacho siguen alto en la lista de candidatos en busca del salto a División de Honor Plata y el motivo es simple: su plantel es igual o más potente al que tuvo la temporada anterior.

La plantilla

La renovación de casi la totalidad de la plantilla dirigida por Mojón y la llegada de Santana, Néstor y Oseguera Lalo para cubrir huecos en portería y seis metros, así como la inclusión de Lalo para dar más profundidad a la primera línea, dotan al conjunto de Viriato de armas suficientes como para ser uno de los equipos más temidos de la categoría. Una condición que ha conseguido demostrar durante pretemporada y que debe reafirmar esta tarde en su visita a la pista del BM La Salle Maravillas.

Félix Mojón afronta la primera jornada de la Liga que va a ser bien distinta a la del pasado año: "El no estar Oviedo o Soria, hace que nosotros estemos más solos como favoritos pero también el rival a batir por todos y su motivación se va a multiplicar cuando jueguen contra nosotros", asegura el técnico pistacho. La temporada será muy larga y no será sencillo mantener la motivación del equipo de cara a una posible fase de ascenso en mayo: "La distancia es larga y puede motivar que levantemos el pie del acelerador y nos dejemos ir. Eso sería una equivocación y tenemos que tenerlo muy en cuenta, y habrá que trabajar anímica y sicológicamente todas las semanas. Tenemos que darle el valor que tiene a cada rival para no despistarse. Ese es quizás el mayor handicap que tendremos".

Félix Mojón destaca el trabajo realizado por sus jugadores durante la pretemporada y todos llegan en condiciones óptimas salvo Felipe que arrastra una lesión en la mano.