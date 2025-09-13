Piragüismo
Ainnare García se cuelga el oro en el Campeonato de España por Selecciones de Piragüismo Sprint
La palista del Ciudad de Zamora domina en la regata de K-1 3.000 Cadete en la que Lydia Rodríguez, de Piragüismo Duero, fue cuarta
Ainnare García ha vuelto a llevar al piragüismo zamorano a lo más alto. La joven palista, integrada en el San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora, se proclamó campeona K-1 3.000 cadete (uniendo las subcategorías A y B) en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas que se celebra este fin de semana en el Canal Olímpico de Barcelona en Casteldefels. Tras hacer un magnífico papel en series y semifinales, la zamorana se dejó energía para la final del K-1 3.000 metros, y con un tiempo de 14:10,57, en un ajustado sprint con Manuela Lastra, la joven se hacía con la primera posición, reafirmándose como uno de los principales jóvenes valores de la provincia en estos momentos. También fue espectacular la aportación de Lydia Rodríguez (Piragüismo Duero), que rozó metal en esta misma regata, aunque tuvo que confirmarse con el cuarto puesto.
La medalla de Ainnare fue, sin duda, la mejor noticia de la jornada aunque la competición y participación de la expedición de la provincia, incluida en la convocatoria de la Autonómica, continúa. Este domingo la actividad continúa con las finales en 500 metros.
