Agrio debut para el Noname en Regional

No pudo ser. El Noname no tuvo el estreno deseado en la Liga Regional de Aficionados y perdió por 1-2 ante La Cistérniga, rival que se llevó los tres puntos del anexo del Ruta. El encuentro no tuvo mal comienzo con una ocasión que Noel estrelló al larguero, y el tiempo pasaba sin ocasiones, pero con dominio hasta que superada la media hora una gran jugada entre Viti y Sergio García acabó con el 1-0. Tras el tiempo de descanso La Cistérniga reaccionó y pisó el acelerador hasta que logró, con dos goles, dar la vuelta al marcador y llevarse el máximo botín.