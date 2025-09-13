Fútbol | Regional de Aficionados
Agrio debut para el Noname en Regional
Los capitalino perdieron 1-2 en casa
No pudo ser. El Noname no tuvo el estreno deseado en la Liga Regional de Aficionados y perdió por 1-2 ante La Cistérniga, rival que se llevó los tres puntos del anexo del Ruta. El encuentro no tuvo mal comienzo con una ocasión que Noel estrelló al larguero, y el tiempo pasaba sin ocasiones, pero con dominio hasta que superada la media hora una gran jugada entre Viti y Sergio García acabó con el 1-0. Tras el tiempo de descanso La Cistérniga reaccionó y pisó el acelerador hasta que logró, con dos goles, dar la vuelta al marcador y llevarse el máximo botín.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Confirman el despido disciplinario de un cuidador de cerdos de una granja de Benavente que los maltrataba
- Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios
- Un herido de 65 años por la explosión de una bombona de gas en Zamora capital
- Los padres critican la reducción horaria de septiembre en Zamora
- No habrá autobuses para la manifestación de incendios de Zamora.
- Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: 'Es absurdo
- Los doce ayuntamientos zamoranos subvencionados para elaborar o actualizar sus inventarios
- Zamora reniega de Zamora