El Zamora espera a tres rivales temibles en solo siete dias

Zamora y Lugo disputarán este domingo un interesante encuentro entre dos equipos que aspiran a ser gallitos de la categoría y ambos llegan a esta tercera jornada de la liga sin conocer todavía la victoria, lo que le da al encuentro del Ruta de la Plata una emoción especial. El Zamora CF afronta el compromiso tras sumar dos empates ante Celta Fortuna (0-0) y Barakaldo (1-1) en dos encuentros bien distintos ya que, si los de Sabas merecieron más ante el filial de Vigo, también es cierto que en Barakaldo pudieron haber salido derrotados. Por su parte, el Lugo cayó en la primera jornada frente al Real Madrid Castilla de Arbeloa (2-1) y no pasó del 0-0 frente al Avilés, lo que le ha llevado directamente a puestos de descenso.

Será pues un partido de apreturas en el que ninguno de los dos rivales puede defraudar. El Zamora afrontará el primero de tres importantes encuentros en el plazo de una semana, con el refuerzo moral del 4-1 con el que despacharon al Amorebieta el miércoles en la Copa Federación, pero no cabe duda de que supone una buena carga de responsabilidad afrontar en siete días a Lugo, Ourense -el próximo miércoles en Copa RFEF- y Ferrol.

“Vamos a intentar alejarnos de las pequeñas debilidades que pudimos mostrar en Barakaldo, ser mucho más fuertes en defensa y buscar más puntería de cara al gol. En nuestro campo tenemos que ser un rival muy duro de batir con el apoyo de nuestra gente e intentar que salga contenta con el esfuerzo que desarrollen los futbolistas”.

Sabas reconoce que no ha sido el inicio de Liga soñado por ninguno de los dos rivales de este sábado. El Lugo tiene muy buenos futbolistas, con experiencia y minutos en categorías superiores, y vendrán aquí a hacernos daño e intentar sacar la primera victoria. Y nosotros estamos igual, necesitados de esa victoria que permita asentarte en la categoría, mostrar tus credenciales en cuanto a querer estar arriba y exponer tus armas a los demás rivales”.

El entrenador del Zamora no le da mayor trascendencia a la goleada al Amorebieta pero puntualiza que “todos los partidos te dan para sacar conclusiones y hay futbolistas que han dado un paso adelante y posiblemente entren en el once del domingo. Además el próximo sábado tendremos otro partido de Liga importante y vamos a ir a muerte a por el más cercano pero sabiendo que será una semana dura”.

Sabas recuerda que Yago Iglesias es un técnico que vendrá a “jugar al fútbol, tener la pelota y evolucionar desde atrás. Nosotros vamos a intentar ser un equipo presionante como siempre, jugar el máximo tiempo posible en campo rival y si podemos quitarle la pelota, mucho mejor para sentirnos cómodos”.