El Zamarat cierra su plantilla con la senegalesa Fatou Pouye

El Recoletas Zamarat ha cerrado su plantilla de la presente temporada con el fichaje de la pívot senegalesa Fatou Pouye, de 28 años y 1.84 de altura.

La jugadora africana inició su trayectoria en South Georgia Tech (junior college), donde fue tres veces jugadora de la semana de la GCAA Division I y destacó por su impacto tanto ofensivo como reboteador. Continuó en Western Kentucky (NCAA DI), donde fue titular, alcanzando varios doble-dobles y destacando como una jugadora decisiva en anotación y rebotes. Y finalizó su etapa universitaria como jugadora de nivel graduado en Duquesne (2021-22), donde promedió 12,3 puntos por partido, siendo segunda en el equipo y entre las mejores de su conferencia en porcentaje de tiro.

En España defendió la camiseta del Joventut Badalona en la Liga Femenina Challenge y fue pieza clave para que el equipo se proclamara campeón y accediera a la Liga Endesa. También formó parte del ASC Ville de Dakar en la FIBA Women Basketball League Africa 2024, aportando alrededor de 9 puntos y casi 6 rebotes por partido.

Como jugadora de la Selección Nacional de Senegal, participó en el FIBA AfroBasket 2023 y en los torneos de Pre-Clasificación al Mundial 2024 en Ruanda; en el de clasificación Olímpica en Bélgica y en el AfroBasket 2025 (con promedio de 4 puntos y 2 rebotes)

Es una jugadora con una combinación de experiencia internacional y capacidad anotadora, contrastada tanto en EE.UU. como en ligas europeas y africanas, polivalencia en el perímetro, con la capacidad de generar puntos, luchar por rebotes y ejercer presión defensiva.

La nueva jugadora, se incorporará al CD Zamarat en los próximos días, en cuanto solucione los problemas burocráticos que le han impedido hasta el momento viajar a España.