La Vuelta recorrerá esta tarde La Guareña

El italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) se impuso en la decimoctava etapa de la Vuelta a España, disputada en la modalidad de contrarreloj individual con un recorrido de 12,2 km, mientras que el danés Jonas Vingegaard (Visma) mantiene el maillot rojo de líder.

Ganna marcó un tiempo de 13 minutos a una media de 56,2 km/h. Le siguieron el australiano Jay Vine (UAE) con el mismo tiempo y el portugués Joao Almeida (UAE) a 7 segundos. El danés Jonas Vingegaard fue noveno a 18. En la general, Vingegaard aventaja en 40 segundos a Almeida y al británico Tom Pidcock en 2.48 minutos.

Este viernes se disputará la decimonovena etapa, entre Rueda y Guijuelo, de 161,9 km. , con paso por la provincia de Zamora ya que la carrera pasará por varias localidades de La Guareña. El paso se producirá en torno a las 15.00 horas y desde Alaejos, la ronda entrará en la provincia de Zamora por Vadillo de La Guareña, para continuar por Fuentelapeña, Fuentesaúco y salir hacia Salamanca en dirección a Cañizal.

La Subdelegación del Gobierno informó en los últimos días que se reforzará la vigilancia policial en las zonas por las que discurra la carrera por las manifestaciones e incidentes que se están produciendo por el conflicto palestino.

Los dos jóvenes que fueron detenidos este jueves por la tarde en Valladolid por acceder al recorrido de la contrarreloj de la Vuelta ciclista a España quedaron en libertad, a la espera de juicio, y con la imputación de sendos delitos de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, además de una sanción por incumplir la Ley del Deporte.

Así lo explicó, a su salida de la Comisaría de Valladolid, uno de los dos detenidos, Jorge Lebrero, quien aseguró que no le preocupa el importe de la sanción si se compara con el sufrimiento de los habitantes de Gaza: "Si salimos condenados, la historia nos absolverá", resumió en declaraciones a los periodistas.

El joven defendió la legitimidad de las protestas y llamó a cortar la etapa de este viernes, que parte desde el municipio vallisoletano de Rueda en dirección al salmantino de Guijuelo, y también las siguientes, hasta la culminación el domingo en Madrid.

Defendió que su incursión en el recorrido no ha supuesto riesgo para la seguridad de los ciclistas, ya que cuando lo hizo, acababa de pasar uno de los competidores y las motos que lo acompañaban, por lo que aseguró que daba tiempo a aminorar la marcha del siguiente corredor, algo que finalmente no llegó a ocurrir por la actuación de los policías que se encontraban por la zona.

Sobre el tipo de protestas que se están produciendo, Lebrero defendió que están siento "pacíficas pero contundentes", ya que ha considerado que deben serlo para que sean "llamativas" y sirvan para visibilizar lo que está ocurriendo en Gaza, que ha calificado de "genocidio". n