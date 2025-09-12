Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

La UEFA hará una ronda de consultas antes de decidir sobre el Villarreal-Barça

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. | UEFA

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. | UEFA

El Comité Ejecutivo de la UEFA no se pronunció todavía sobre la petición hecha por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports Villarreal-Barcelona se juegue en Miami y anunció que llevará a cabo una ronda de consultas entre todas las partes, incluidos aficionados. La UEFA confirmó que su Comité Ejecutivo debatió este jueves en Tirana las solicitudes de España y también de Italia, en su caso para que el Milan-Como se juegue en Perth (Australia) en febrero, y reconoció que "se trata de una cuestión importante y cada vez más relevante", por lo que desea recabar las opiniones de todas las partes interesadas antes de tomar una decisión definitiva. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents