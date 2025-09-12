El Recoletas mantiene el precio de sus abonos

El CD Zamarat mantendrá el precio de los abonos para la nueva temporada en Liga Challenge, según anunció este jueves en el acto de presentación el presidente del club, Carlos Baz, quien destacó que se cumplen 25 años de colaboración con Caja Rural como patrocinador del club naranja.

Baz Lorenzo destacó las bodas de plata de la colaboración entre las dos entidades zamoranas, "una colaboración que nació cuando este proyecto todavía estaba en Primera Nacional y la caja de todos los zamoranos nos ha visto crecer pasando por Liga Femenina 2, con el ascenso a Liga Endesa donde militamos durante diez años, y ahora afrontamos la quinta campaña en Liga Challenge. Supone todo un orgullo poder seguir llevando el nombre de Caja Rural por todo el territorio nacional, que nuestras niñas lleven este nombre y su imagen por toda Castilla y León", al tiempo que reiteró su agradecimiento porque "la Caja siempre ha estado apoyando en los momentos difíciles y menos difíciles. No podemos pedir mucho más de un colaborador asi. Tener a la Caja detrás es una garantía de muchas cosas, no sólo en el tema económico, sino sabiendo que cualquier cosas que necesitas en el día a día, siempre están dispuestos a solucionarlo".

Esta colaboración hace posible el desarrollo de la campaña de abonados en todas las temporadas, y la de este año comenzó este jueves. Los aficionados podrán retirar sus abonos en la sede del Club los martes, miércoles y jueves, de 19.30 a 21.00 horas. Los precios se mantienen "porque creemos que son los adecuados y queremos ponérselo fácil a la afición zamorana para que puedan ir los sábados a animar al equipo, a pasar un rato viendo buen baloncesto". La tarifa es de 60 euros para los adultos,30 para jóvenes y jubilados, y 100 euros del abono de empresa. "Queremos transmitir la identidad del Club con Zamora: tu sitio, tu equipo, tu ciudad, porque somos zamoranos y lo tenemos que defender. Gracias al deporte en general y al nuestro en particular, el nombre de Zamora suena en muchos sitios del territorio nacional y también en el extranjero. Se nos conoce a nivel mundial porque por aquí han pasado, pasan y pasarán jugadoras de muchos paises y eso nos permite llegar a muchísimos lugares".

Laura Huertos, de Caja Rural, aseguró que la entidad bancaria zamorana está encantada "de seguir formando parte de la piel del Zamarat, del baloncesto femenino zamorano, porque es una suerte poder contar con un equipo como éste y de toda su cantera que día a día impulsa el deporte en las categorías inferiores". Y finalizó animando a los aficionados a que acudan al Ángel Nieto a apoyar al equipo naranja para que "las jugdoras den lo mejor de si en esta nueva temporada".

En el acto de presentación estuvieron presentes también en representación de toda la plantilla, las jugadoras Davinia Ángel, Aina Martín y Bea Sánchez, junto al nuevo gerente del Club, Juan Carlos Rodríguez.

El presidente del CD Zamarat fija en unos 600 abonados, el objetivo de la campaña y respecto al tema deportivo, anunció que una de las jugadoras que faltaban por incorporarse ya se encuentra en Zamora y la otra todavía no ha podido solucionar sus problemas burocráticos en Senegal, y respecto al objetivo, Carlos Baz no quiso mojarse: "No me escondo nunca pero este año hemos cambiado la idea del proyecto y la apuesta será por otro tipo de juego, por jugadoras muy jóvenes pero con mucho talento, e iremos viendo poco a poco hasta dónde podemos llegar. Este año no podría marcarme un objetivo concreto aunque sí tenemos que mejorar, crecer, hacer un buen baloncesto y a ver a dónde nos llevan los resultados", concluyó Carlos Baz.

La pívot senegalesa Fatou Kine Filor se incorporó ayer por fin a los entrenamientos del Recoletas Zamarat. La jugadora de 1.94 metros, de 21 años, es internacional con Senegal. Posee experiencia en el basket español tras pasar por el Unicaja Mijas, con el que ascendió a Liga Challenge.n

Raúl Pérez se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo en el primer partido amistoso de la temporada contra el BF León, de Liga Femenina 2, pese a l marcador final en contra de 86-92 . "El partido ha tenido varias fases -señaló el técnico extremeño-: una primera en la que hemos salido completamente dormidas. Era nuestro primer partido de pretemporada y no pudimos entrenar prácticamente nunca cinco contra cinco hasta el momento porque nos faltan dos jugadoras por llegar y tenemos tres lesionadas. Salimos desubicadas a la pista de Benavente sin saber ni cómo defender ni como atacar y con muy poco rodaje físico. Así llegamos a tener una desventaja de 19 puntos en contra que indica el partido que estábamos haciendo. Sin embargo, en el segundo cuarto, hemos rozado la perfección. Hemos metido 33 puntos, ya se vieron las cosas que queremos aunque mezclábamos buenas acciones con fallos gordos".

Raúl Pérez se lamentó también de la ausencia de jugadoras altas, lo que le hizo sufrir mucho al equipo, "pero hemos llegado al descanso remontando 20 puntos. El tercer cuarto resultó muy igualado con alternancias en el marcador pero tampoco el equipo podía dar ya mucho más físicamente porque solo tuvimos cinco jugadoras profesionales. Además Davinia cometió la quinta personal a falta todavía de siete minutos y durante muchos ratos hemos estado jugando con dos juniors que hicieron un partidazo y nos ayudaron muchísimo. Hemos competido bien hasta donde pudimos y estoy contento porque el equipo ha sabido reaccionar y ahora tendremos que recuperar a las jugadoras lesionadas para poder entrenar en condiciones". n