El Sevilla reacciona a tiempo ante un invicto Elche

El Sevilla FC y el Elche CF han sellado un empate (2-2) este viernes en el arranque de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, un partido con el que el conjunto ilicitano consiguió remontar el tanto inicial de Isaac Romero con los tantos de André Silva y Rafa Mir, que lo celebró efusivamente ante la que fuera su afición, y en el que Peque salvó un punto cuando ya se avecinaba el descuento.

Los ilicitanos trataron de llevar la iniciativa desde el comienzo en el Ramón Sánchez-Pizjuán y pudieron ponerse por delante superado el minuto 20 en una gran acción de Rafa Mir, que remató mal cuando se había plantado solo ante el noruego Orjan Nyland. En la siguiente jugada, Ruben Vargas cayó en el área y pidió penalti, pero Alberola Rojas mandó seguir con el juego.

Justo antes de que se cumpliese la primera media hora de juego, Isaac Romero cazó un balón en la frontal y, de volea, alojó el balón en el fondo de las mallas, lejos del alcance del guardameta sevillista (min.28), para hacer el primer gol de la noche. Los de Eder Sarabia respondieron inmediatamente, pero el cabezazo de Víctor Chust se marchó desviado, y ya en el tiempo extra Martim Neto rozó el tanto con un chut que se fue fuera por muy poco.

Nada más reanudarse el choque, Isaac Romero volvió a perforar la portería ilicitana, aunque el gol quedó anulado por fuera de juego previo. Sin embargo, fue el cuadro visitante el que consiguió mover el luminoso; Neto pisó línea de fondo y retrasó para la llegada de André Silva, que se encargó de anotar (min.54).

En el minuto 70, en una falta cerca de la frontal y escorada hacia la derecha, Rafa Mir disparó por fuera de la barrera y dejó sin premio la estirada de Nyland. Con ello, el delantero murciano, cedido por el Sevilla, sellaba su tercer gol con la camiseta del Elche, culminado con una efusiva celebración que enfureció a la parroquia nervionense.

A pesar del golpe, el conjunto de Matías Almeyda no se vino abajo y en el minuto 85 encontró el premio a su insistencia, con Alexis Sánchez asistiendo de tacón para un Peque que puso el definitivo 2-2, confirmado tras la revisión del VAR.

De esta manera, el Elche, que suma seis puntos, continúa invicto en este comienzo de campeonato -una victoria y tres empates- y asciende momentáneamente a la sexta plaza, mientras que el Sevilla (4) enlaza dos jornadas consecutivas puntuando.