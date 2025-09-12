El Ourense, rival del Zamora el próximo miércoles

El CD Ourense será el próximo rival del Zamora CF en la Copa Federación según el sorteo celebrado este jueves en la sede de la Federación Española de Fútbol. Según el orden de extracción de las bolas, el encuentro se jugará en campo orensano de O Couto, el próximo jueves día 17 de septiembre.

El CD Ourense milita como el Zamora en el Grupo 1 de Primera RFEF, y la eliminatoria a un solo partido se presenta muy igualada. El vencedor de este cruce de octavos de final se clasificará para cuartos donde, previsiblemente, se enfrentarán al vencedor del Bergantiños-Estradense, la otra eliminatoria por proximidad que se decidió en el sorteo.

El Ourense eliminó al Laredo por 1-5, demostrando el nivel de la plantilla que dirige este año Dani Llácer, ex de Unionistas. El conjunto orensano ha saldado sus dos partidos de Liga con sendos empates 0-0 en el debut contra el Athletic B (0-0) y 1-1 en Pamplona ante el Osasuna Promesas.

El director deportivo del Zamora CF, David Vizcaíno, señaló tras conocer el resultado del sorteo que "nuestra principal ilusión era que nos tacara en casa, por ahorrarse el viaje, que siempre es una carga para los jugadores, y para que nuestros aficionados pudieran disfrutar de otra noche como la del Amorebieta" al tiempo que aseguró en declaraciones difundidas por el club rojiblanco que "el rival, prácticamente nos daba igual porque, si quieres ser campeón de grupo, te tienes que enfrentar a los mejores equipos. Podemos decir que es casi una final anticipada, que vamos a jugar fuera, y eso es un condicionante, pero tenemos plantilla para ir a cualquier sitio a por la victoria y a ver si la conseguimos y podemos avanzar al último paso para conseguir esa ansiada plaza en la Copa del Rey. Se enfrentarán dos equipos de Primera RFEF de buen nivel, y va a ser un partido muy competido", explicó el técnico andaluz.

El Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas albergó ayer el sorteo de los octavos de final de la Copa Federación, el primer gran trofeo de la temporada 2025/26.

Los 16 clubes que siguen en liza tras la eliminatoria de dieciseisavos disputada durante la tarde-noche del miércoles, conocieron cuál será su próximo rival en octavos. El sorteo de esta segunda eliminatoria, con cuatro grupos distribuidos según criterios de proximidad geográfica, ha tenido como mano inocente a Alfonso Gutiérrez, director deportivo del CD Coria, último conjunto clasificado reas vencer anoche al CF Jaraíz en la tanda de penaltis.

La eliminatoria de octavos de final se disputará íntegramente el 17 de septiembre. De esos ocho duelos saldrán los equipos que competirán en cuartos de final, eliminatoria que, de superarla, da acceso a la Copa del Rey MAPFRE, garantizándose, además, enfrentarse como locales contra un conjunto de Primera División.

Estos son los cruces: Grupo A: Ourense-Zamora y Bergantiños-Estradense. Grupo B: At. Lleida-Formentera y Terrasa-Ejea. Grupo C: Varea-Sanse y Toledo-Coria. Grupo D: Orihuela-Huétor Tajar y Deportiva Minera-Molinense. n