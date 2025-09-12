Comienza el gran espectáculo de los Urraca Games

El fin de semana de la segunda edición de los Urraca Games comenzará hoy mismo con el acto inaugural que se celebrará a las 17:00 horas, con la participación de diversas autoridades y patrocinadores del acontecimiento deportivo que volverá a congregar en Zamora deportistas llegados de toda España.

El acto comenzará con la apertura del espacio disponible en el recinto ferial IFEZA en el que se desarrollarán las actividades, y continuará con un recorrido de la instalación con la explicación de los distintos espacios generados.

Para hoy está previsto al desarrollo del primer ciclo de mesas redondas ‘Actividad física y salud’ en colaboración con el Colegio de Licenciados de Educación Física de Castilla y León, de 17:30 a 19:30 horas; los talleres y workshop para todos, con tres clases abiertas y gratuitas, de 17:30 a 20:30 horas.

Competiciones

Las competiciones deportivas se dividirán en tres: la competición de Cross Training que contará con 240 atletas de nivel nacional e internacional, compitiendo en diversas categorías y enfrentándose a 6 wods que evalúan su fitness completo, y en la que Zamora estará representada por 26 atletas locales; el campeonato de Castilla y León Parejas Mixtas de Halterofilia, que reunirá a 18 atletas de la región y en la que participarán figuras de renombre; y en el torneo de dardos, en formato de parejas ciegas, organizado en colaboración con la Asociación Dardera Zamorana, que reunirá al menos a 14 parejas.

Tras la primera competición de cross training, se desarrollará la prueba de dardos de parejas ciegas a las 19.30 horas. n