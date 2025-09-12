El CB Zamora Caja Rural se mide hoy con el Melilla

El CB Zamora Caja Rural continúa con su programa de pretemporada jugando esta noche (20.00 horas) un nuevo amistoso, esta vez contra el Melilla Ciudad el Deporte en el Trofeo Diputación Provincial. El equipo norteafricano acaba de lograr el ascenso a Primera FEB aunque jugará en un grupo distinto al del CB Zamora.

En las filas del Melilla Ciudad del Deporte que consiguió el ascenso figura Pablo Córdoba, que continúa esta temporada con los melillenses y llegó a Melilla en noviembre del pasado año tras hacer la pretemporada con el Caja Rural CB Zamora, y llegó a debutar en un partido de Copa España. También regresa al parqué del Ángel Nieto el ala-pívot Morgan Stilma, jugador que dejó gran impresión en el club zamorano la temporada 2022/ 2023 a pesar de un dura lesión que le alejó de las pistas a mitad de temporada.

El técnico Mikel Garitaonandia se ha rodeado en un "roster" de jugadores con experiencia internacional o en la nueva categoría a la que acceden, por ejemplo Christian Díaz, el año pasado en el Movistar Estudiantes; Iván Cruz, que la pasada temporada militó en el Flexicar Fuenlabrada; Stefan Peno ex jugador del KK Radnicki Beograd en la liga serbia que jugó con el FC Barcelona en ACB; Mustapha Heron, procedente de Titanes Licey de la República Dominicana; Darel Poirier fichado del Cholet Basket francés o Ludgy Debaut que jugó el año pasado en el Sporting CP luso.

Este partido dará continuidad al periodo de ajustes previos a la competición oficial del club zamorano, que debutó en pretemporada con derrota en Pereiro de Aguiar (Orense) contra Club Ourense Baloncesto (78-74. El segundo encuentro fue dentro de la competición de la Copa Castilla y León en un trepidante partido contra Grupo Ureta Tizona Burgos a los que derrotó por 102-107 (sin prórroga) y dos días después en la misma competición y escenario llegó otra derrota contra Súper Agropal Palencia (78-86), uno de los gallitos de la competición.

Saulo Hernández espera la llegada todavía de un jugador para el juego interior, y un base que puede ser Toni Naspler, que ya militó en el equipo en las últimas temporadas.n