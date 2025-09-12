El CB Caja Rural afianza su eficacia ante un Melilla falto de rodaje

El CB Zamora saldó su partido de pretemporada contra el Melilla con una gran exhibición de poderío ofensivo (105-88) frente a un rival falto de rodaje pese a disponer de una plantilla con un importante componente físico. El equipo de Saulo Hernández volvió a ser el de la Copa Castilla y León y se confirma como un conjunto capaz de competir al nivel de la pasada campaña pese a que la comodidad en el marcador le hizo pecar tal vez de falta de juego de conjunto.

Melilla entró un poco descentrado en el partido pero poco a poco fue demostrando que posee una plantilla muy competitiva de cara a su primera campaña en Primera FEB, aunque resultaba evidente que le falta todavía mucho de coordinación. El CB Zamora se mostró muy serio desde el salto inicial y tomó pronto la iniciativa en el marcador, con Roberts como líder atacante y Paukste centrado dentro de la pintura. No fue suficiente el tiempo muerto que pidió Mikel Garitaonandía para frenar el empuje zamorano y el marcador se disparó a 15-5 a los cinco minutos de juego.

Pero se descentró un tanto el CBZ en el rebote defensivo y lo aprovechó su rival para comenzar a mostrar sus armas y un potente juego interior que le permitieron acercarse a solo tres puntos (20-17). Pero bastó un ligero reajuste de los de Saulo para establecer de nuevo distancias en el marcador para cerrar el primer cuarto con 26-27.

No mejoraron los norteafricanos en el segundo cuarto y el CB Zamora Caja Rural se mantenía muy sólido en defensa y espectacular en ataque para poner el 35-18. Eran momentos de desconcierto visitante y los zamoranos podían permitirse incluso realizar segundos lanzamientos para mantenerse por delante en el marcador. Van Zegeren se retorcía un tobillo pero el dolor no le impedía anotar el 39-24 con el que llegó el segundo tiempo muerto del Melilla.

Saulo Hernández realizaba muchas rotaciones pero el nivel no bajaba porque además Colby Rogerts anotaba tres triples seguidos y la ventaja zamorana superó los veinte puntos (55-31).

El Melilla está realizando una minigira por la península y el domingo la completará enfrentándose al Fuenlabrada. Los visitantes regresaron tras el descanso con algo más de coordinación y parecía que con un primer triple el partido podía equilibrarse. Pero Roberts respondió con otra canasta de tres puntos y pronto, el resto de la plantilla zamorana se sumó al acierto en el ataque.

El partido tomó una tónica de «correcalles» que servía sin embargo para comprobar que el finlandés Stymir Tharstarson puede hacer olvidar a Kevin Buckingham a poco que adquiera confianza y Saulo le de minutos en el puesto de alero.

Saulo Hernández tuvo que pedir un tiempo muerto porque el juego del equipo no respondía a lo que él exige a sus jugadores. Intentó el entrenador zamorano que sus jugadores recuperasen el espíritu de grupo que se había perdido en la cancha del Ángel Nieto por ambas partes. Y pareció que ambos rivales querían recupera la intensidad. Un triple de Debaut permitió volver a entrar en el partido al Melilla con 68-55 pero Peris se encargó de anular el amago de remontada y el CBZ volvió a distanciarse en el marcador (76-60).

Con 84-62 finalizó el tercer cuarto y todo estaba ya decidido porque Melilla seguía sin tener claro cuál debe ser su juego. El marcador de 89-62 parecía indicar una gran diferencia de nivel entre ambos equipos, pero resulta evidente que ni el CBZ estaba jugando como un verdadero equipo, ni Melilla será dentro de quince días, en la Liga, el que vio la afición zamorana en el Ángel Nieto.