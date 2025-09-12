Cañones del Duero alcanza su segunda edición este domingo

Este domingo, Fermoselle acoge la décima prueba de la temporada del Trofeo BTT Gran Premio Diputación de Zamora 2025, patrocinado por la institución provincial y Caja Rural y organizado por el Club Deportivo Ironbayo con la colaboración técnica de la empresa Smartchip. La II BTT Cañones del Duero une a partes iguales deporte y fomento de la riqueza paisajística y natural de Fermoselle y sus alrededores, además de promocionar sus recursos gastronómicos como es el vino de la DO Arribes.

La II BTT Cañones del Duero se celebra el próximo domingo, 14 de septiembre, a partir de las 09.30 con salida en la Plaza Mayor de Fermoselle. Los participantes subidos a sus bicicletas todoterreno pueden recorrer una de las dos rutas previstas, una larga de 60 kilómetros y otra de 30 kilómetros. En ambos casos llegan hasta Pinilla de Fermoselle. Uno de los puntos más espectaculares en cuanto a vistas, pero también de bastante dificultad para los participantes con menos experiencia, será sin duda una zona de sendero desde el que se puede contemplar el Meandro Velasco, como destacó Andrés Barroso. También está prevista una ruta de senderismo, de 10 kilómetros. Previamente, el sábado habrá una visita a las bodegas del pueblo y una degustación de vinos y embutidos. n