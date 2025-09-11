Ourense, rival del Zamora en la Copa Federación
El encuentro se jugará en campo orensano de O Couto, el próximo miércoles
El CD Ourense será el próximo rival del Zamora CF en la Copa Federación según el sorteo celebrado este jueves en la sede de la Federación Española de Fútbol. Según el orden de extracción de las bolas, el encuentro se jugará en campo orensano de O Couto, el próximo jueves día 17 de septiembre.
El CD Ourense milita como el Zamora en el Grupo 1 de Primera RFEF, y la eliminatoria a un solo partido se presenta muy igualada. El vencedor de este cruce de octavos de final se clasificará para cuartos donde, previsiblemente, se enfrentarán al vencedor del Bergantiños-Estradense, la otra eliminatoria por proximidad que se decidió en el sorteo.
El Ourense eliminó al Laredo por 1-5, demostrando el nivel de la plantilla que dirige este año Dani Llácer, ex de Unionistas. El conjunto orensano ha saldado sus dos partidos de Liga con sendos empates 0-0 en el debut contra el Athletic B (0-0) y 1-1 en Pamplona ante el Osasuna Promesas.
