El Zamora se aficiona al gol con un Amorebieta muy flojo

El Zamora CF superó la eliminatoria de la Copa Federación con una rotunda victoria ante el Amorebieta (4-1) que se mostró muy débil en defensa y vio como todo quedaba decidido al descanso con el 3-0. El equipo rojiblanco supera así la primera de las tres eliminatoria que necesita para conseguir la ansiada plaza en la Copa del Rey y demuestra la enorme calidad de que dispone en la zona atacante aunque el rival de ayer no sea muy fiable para calibrar las posibilidades reales de este equipo en la Liga.

Fue un comienzo de partido increible en el que todo pudo pasar en el margen de cinco minutos. Primero fue una internada en el área al contragolpe de Amorebieta que acabó con un dudosísimo penalti que se encargó de lanzar H. Rodríguez, pero Fermín estuvo muy acertado y detuvo el lanzamiento. Y en el minuto 7, era Sancho el que daba la réplica, se internaba dentro del área y disparaba dos veces sin encontrar la portería, pero el balón rechazado se encontró con Álvaro Romero que, casi sin querer, introducía el esférico en la portería. Y del que pudo ser un resultado muy adverso para el Zamora con el 0-1 se pasaba al 1-0 que dejaba en franquicia la primera de las tres eliminatorias que debe pasar el Zamora para conseguir la ansiada plaza en la Copa del Rey.

El gol dio mucha tranquilidad al equipo rojiblanco que tocaba el balón con criterio y buscaba la portería con velocidad por las bandas aunque no era capaz de culminar sus ataques. Ni siquiera Farrel en una brillante acción personal que completó disparando ligeramente alto con toda la portería para él y en otra consecutiva en la que, algo escorado, puso el balón en el primer palo pero el portero Altamira estuvo atento y rechazó el disparo. Pero el hispanogalés no había dicho su última palabra y protagonizó una nueva acción en un remate de cabeza que atrapó sin problemas el guardameta vizcaíno.

Amorebieta no tenía demasiada prisa porque sabía que un solo gol le permitiría entrar de nuevo en el partido, pero no era capaz de llegar al área zamorana donde Athuman se ganaba el aplauso del público al tiempo que se postulaba como sustituto natural del lesionado Luismi Luengo.

Pero la diferencia de categoría entre ambos rivales cada vez era más evidente y siguió quedando patente, primero, en un magnífico gol de Codina que el árbitro anuló por fuera de juego, y poco después eran Carlos Ramos y Álvaro Romero los que ejecutaban una pared que permitió al andaluz plantarse ante el portero y cederle el balón a Sancho para que lo empujara a la red en el que era el 2-0 que dejaba la contienda casi sentenciada.

Codina tenía que ganarse también la confianza de Sabas y siguió postulándose gracias a una magistral asistencia de Farrel que le permitió ejecutar un colocado disparo so bre la salida del portero que suponía el 3-0 a los 2 minutos de prolongación de la primera parte.

El partido estaba sentenciado porque la inferioridad del Amorebieta, que había dado minutos a varios canteranos, era patente y todo estaba ya decidido. El Zamora seguía a lo suyo, acumulando minutos de posesión con Carlos Ramos disfrutando como director de juego.

Farrel tuvo la suya solo ante el portero que rechazó el balón pero sí acertó a estar en su sitio para aprovechar un fallo en el pase de Altamira y marcar a placer el cuarto gol.

Ambos entrenadores agotaron sus cambios e incluso Amorebieta aprovechó un despiste de la zaga zamorana para marcar el gol del honor visitante en el minuto 75. Y el Zamora siguió con sus probaturas, incluída la del portero Álvaro, y Carbonell también tuvo la suya pero Altamira realizó la parada de la noche.