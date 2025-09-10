Julen Castañeda, jugador del Amorebieta y ex del Zamora CF: "Mi familia y yo fuimos muy felices allí"

"¡Mierda!" Eso fue lo primero que se le pasó por la cabeza a Julen Castañeda cuando el destino decidió enfrentar a Zamora CF y SD Amorebieta en la primera eliminatoria de la fase nacional de la Copa RFEF. La reacción del exrojiblanco no fue por tener rencor al equipo en el que militó durante dos temporadas, sino más bien por todo lo contrario, por las emociones que surgen al regresar a un lugar en el que fue feliz, dentro y fuera del terreno de juego. "El día de antes comenté la posibilidad con Gabino Bobo y al final, tocó. Mi familia y yo, estuvimos muy felices allí y ha pasado muy poco tiempo desde que nos fuimos", recordaba el lateral zurdo a quien el móvil no le dejó descansar una vez conocido el enfrentamiento con mensajes de amigos que hizo en la capital del Duero, dentro y fuera del fútbol, y que están encantados de poder volver a verle, aunque en esa ocasión, dado el horario del choque, su mujer e hijos no le acompañarán en este reencuentro.

Castañeda saluda a Sabas, el pasado sábado en Baracaldo / ZCF

Respecto al duelo, Castañeda admitió que es un partido al que "vamos con toda la ilusión", consciente de que el Zamora CF es el favorito. "Nos van a poner las cosas difíciles, pero queremos dar una buena imagen", indicó el exrojiblanco que también es sabedor de que lo importante es la Liga, en su caso en Segunda RFEF.

En cuanto al Zamora CF, apuntó que "han hecho muy buen equipo" además de poner en valor el haber cerrado pronto la plantilla, lo que les ha permitido estar más tiempo juntos. "Es importante que el equipo esté cerrado pronto y creo que han hecho un mercado muy bueno. Los inicios siempre suelen costar", indicó el de Tolosa, que el sábado estuvo viendo a los de Sabas en Barakaldo y hoy volverá a pisar el césped del Ruta de la Plata aplaudido, seguro, por una afición de la que se ganó el cariño y respeto.