Juan Sabas, entrenador del Zamora CF tras ganar al Amorebieta: "Se ha jugado a un buen nivel y se ha sufrido muy poco"

Juan Sabas estaba contento con la victoria de su equipo ante la SD Amorebieta, que debe ser un balón de oxígeno de cara a lo que está por venir. "Nosotros hemos afrontado esta eliminatoria para la gestión de minutos y para que la gente esté motivada y haya una competición de puestos. El equipo ha entrado intenso, agresivo y concentrado, se ha jugado a buen nivel y se ha sufrido muy poco. Ha sido un partido cómodo y corto el resultado". El técnico quiso felicitar a los pupilos por el esfuerzo realizado y celebró que se lo pongan difícil de cara a elaborar las convocatorias y onces iniciales. Además, dejó claro que "el equipo está bien" después de empatar ante Barakaldo, pero sí admitió que en este choque se ha visto un plantel "más parecido a lo que queremos". "La Primera RFEF es una competición igualada que se decide por detalles, pero la gente está bien y con confianza" para tratar de ganar a un Lugo que es un rival complicado. n