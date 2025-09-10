Gran jornada de podios para el CD Arqueros Zamora

El Club Arqueros de Zamora vivió una gran jornada de podios en la Ciudad Deportiva de Zamora donde se celebró el II Torneo de la Concha y el X Trofeo Ciudad de Zamora, con presencia de medio centenar de deportistas de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Madrid, entre los que destacaron 11 tiradores locales.

En el II Torneo de la Concha, después de las 72 flechas lanzadas, hubo buenos resultados zamoranos. Benjamín Rodríguez, con arco tradicional, se llevó el codiciado primer puesto, mientras que en recurvo femenino se hizo pleno. Beatriz Manso fue la primera, seguida de Jara Bartolomé y Arsenia Rapado, que se enfrentaba por primera vez a los 70 metros en competición.

En masculino, Álvaro Artime consiguió un segundo puesto de mucho mérito, dado que mantuvo un buen pulso con el vallisoletano Álvaro Simó, exarquero de la selección nacional, mientras que Mati Peña, con arco compuesto, se alzaba con un excelente tercer puesto.

Bueno otros buenos puestos y es que Antonio Figal quedó cuarto; Javier Amaro con arco recurvo fue sexto puesto, mientras que Ramiro Portales, Mario Díez y Fernando Calzada, con arco compuesto, se hacían con el 5°, 6° y 7° puesto, respectivamente. Stephen Villafañe, también con arco compuesto, mejoró claramente sus prestaciones e hizo su mejor marca personal de la temporada.

Ramiro, Álvaro y Benjamín, con su queso Reny Picot. / Cedida

Posteriormente comenzó el X Trofeo Ciudad de Zamora. Álvaro Artime, se imponía en la final a Álvaro Simó sacándose la espina del torneo anterior, mientras que Ramiro Portales ganó a su amigo y también del club, Fernando Calzada, para cerrar con Benjamín Rodríguez, que repetía podio al imponerse claramente a sus rivales, convirtiéndose en el protagonista del evento al conseguir el primer puesto en las dos competiciones.

Asistió a la entrega de trofeos el concejal de deportes, Manuel Alesander Alonso, que con su presencia quiso dar visibilidad a este deporte minoritario.