Cobreros y Robles ganan en Morales de Valverde

Decenas de ciclistas pusieron color, esfuerzo y sacrificio a la carrera BTT de Morales de Valverde que tuvo a José Carlos Cobreros (Cansinos Nike) y Alba Robles (Entrejaras Bike) como los grandes vencedores de la prueba reina de 60 kilómetros.

Con un tiempo de 2:10:41, Cobreros Río se hacía con la victoria de la general y cruzaba la línea de meta en solitario. Poco después, con un crono de 2:11:59 llegaba a término José Carlos Álvarez, del CD Ceadea, mientras que Antonio Pérez, de Villalpando, fue tercero. En féminas, la vencedora en la clasificación Robles Toro estuvo acompañada en el podio por Inmaculada Vázquez (Kur2team) y la portuguesa Sandra Cabral, mientras que Ana Alonso fue cuarta.

Ganadora de la ruta de 60 kilómetros. | CEDIDA / Cedida

Por lo que respecta a la ruta corta, en la que tomaron parte casi 60 participantes, estuvo dominada por Daniel Gómez, del Peromato Bike, que paró el tiempo en 1:27:34. Casi dos minutos después llegaba meta Manuel Mezquita, de Enrejaras, en un sprint final con Julen Refoyo, que fue tercero

En féminas, la vencedora de la jornada fue Beatriz Espinosa, siendo segunda Sara Rodríguez, del Ceadea, y tercera Jimena Caballero.

La cita contó también con la participación de bicis eléctricas, que tuvieron como vencedores a Jesús García y Óscar Fernández, completando una jornada deportiva muy entretenida.