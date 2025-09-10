Alcaraz vuelve a estar en su sitio

Para que nos podamos situar y valorar en su justa medida lo que está consiguiendo Carlos Alcaraz, les invito a repasar conmigo un poco la historia del tenis. En el tenis masculino, con anterioridad a la Era Open, que comienza en 1968, la supremacía en el tenis mundial se disputaba en dos campos, el de los profesionales y el de los llamados "amateurs", que, desde los orígenes del deporte de raqueta por excelencia, finales del siglo XIX, eran hombres (años más tarde también mujeres), que practicaban el tenis en los clubes privados, más o menos elitistas, en que la alta burguesía que residía en las grandes ciudades de los países, digamos, más avanzados, se reunía para disfrutar de sus ratos de ocio y cultivar las relaciones sociales.

Los socios de los clubes que jugaban al tenis y solían disputar los torneos sociales, cuando destacaban, a veces se desplazaban a los clubes cercanos, o no tanto, para participar en las competiciones abiertas que en ellos se organizaban. Tal dinámica fue la que propició que los clubes más prestigiosos fueran poniendo en marcha torneos, con inscripción abierta y limitada, en los que para poder participar tenías que acreditar un determinado nivel de juego (por entonces aun no existían los ránquines). Así fueron naciendo, entre otros, el “Abierto de Inglaterra”, más conocido como torneo de Wimbledon, cuya primera edición tuvo lugar en el All England Croquet and Lawn Tennis Club, en 1877; con posterioridad, en 1881, el "Abierto de EE UU"; diez años después, en 1891, el "Abierto de Francia", comúnmente conocido como Roland Garros; y en 1905 el "Abierto de Australia". Los cuatro torneos que conforman el Grand Slam del tenis mundial.

En los referidos torneos, y en otros que se fueron organizando bajo la tutela de la ya por entonces ITF (Federación Internacional de Tenis), solo se ponían en juego los títulos que distinguían a los ganadores, y los correspondientes trofeos, pues estaba "prohibido" otorgar premios en metálico a los participantes, entre otras razones, porque, se suponía, todos competían por el honor de resultar vencedores en Londres, Nueva York, París, o Melbourne. Por eso se decía que los jugadores eran amateurs (amateur, o aficionado: que practica un deporte, un arte o cualquier otra actividad por placer y no de forma profesional, o remunerada).

Así fueron sucediéndose los años hasta que, en 1926, Charlie C. Pyle, un promotor de espectáculos deportivos estadounidense, después de haber tanteado a los mejores tenistas de la época, convenció a algunos para que dejaran el tenis "amateur" y se hicieran profesionales, compitiendo por dinero en un circuito de torneos que él mismo fundó y denominó “Circuito de Tenis Profesional”, a cambio de un montante económico fijo y de la posibilidad de ganar mucho más dinero en premios… La ITF, enterada del asunto, sacó una norma en virtud de la cual los tenistas que jugaran en el "circuito profesional" no podían disputar los torneos de su calendario, incluidos los del Grand Slam.

Tras C. C. Pyle surgieron otros promotores de circuitos profesionales que, siguiendo su estela, mantuvieron fracturado el mundo del tenis hasta que en 1968, siendo conscientes los tenistas que se habían pasado al campo profesional de que los amateurs, entre unas “cosas y otras” (contratos publicitarios, ayudas soterradas de los gobiernos de turno para que pudieran jugar la Copa Davis, fijos por participar en los torneos importantes…), estaban empezando a ganar más dinero que ellos, convencieron a la ITF y a los organizadores de los grandes torneos para que, además de los títulos y trofeos, se pusiera también en juego una dotación económica que, fraccionada por rondas, permitiera que todos los participantes que pudieran entrar en los cuadros finales consiguieran un premio en metálico proporcional a la ronda alcanzada. Poco tiempo tuvo que pasar para que las grandes empresas multinacionales pusieran sus ojos en el mundo del tenis y pujaran por patrocinar el circuito unificado, denominado: “Grand Prix de Tenis… -nombre del patrocinador- que surgió tras la desaparición de los circuitos profesionales.

En 1972, durante la celebración del Abierto de EE. UU., los tenistas que participaban en él acordaron crear la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), que bajo la dirección de Jack Kramer -exjugador y uno de los últimos promotores de los circuitos profesionales- y la presidencia de Cliff Drysdale -jugador sudafricano en activo- tuvo como primer objetivo el establecimiento de un sistema de clasificación por computadora que permitiese tener un ranquin de jugadores, permanentemente actualizado, que sirviese de base para la elaboración de los cuadros de los torneos… Lo cierto fue que hasta el nacimiento de la Era Open y la creación de la ATP, al no estar los tenistas sujetos a normas que les obligaran a participar en los torneos, como si lo están ahora, no se podía elaborar un ranquin, o una clasificación anual de los mismos que fuera fiel reflejo de su nivel de juego…

No obstante, y sin ningún género de dudas, podemos decir que Rod Laver fue el tenista que más brilló hasta que se creó la ATP (sigue siendo el único tenista de la historia que ha ganado dos veces y en el mismo año los cuatro grandes del Grand Slam: en 1962 y, sobre todo, en 1969, recién comenzada la Era Open)

A partir de 1972, con la ATP ya al mando, el tenis se fue popularizando cada vez más hasta convertirse en lo que es hoy, uno de los deportes más seguidos en todo el mundo, a través de la televisión, gracias a las rivalidades que a lo largo de las últimas décadas se han ido dando. ¿Quién no recuerda los enfrentamientos que en la década de los 70 mantuvieron Borg, Vilas y Connors, entre otros, por alcanzar la supremacía del tenis mundial; en los 80 McEnroe, Lendl, Becker y Edberg; en los 90 Sampras y Agassi, fundamentalmente, y con posterioridad, durante las dos últimas décadas Federer, Nadal y Djokovic?...

Pero como la historia sigue y lo que hoy toca es hablar de la rivalidad Sinner-Alcaraz, ciñéndome a ella, permítanme que les diga, estimados lectores, que los aficionados españoles al deporte, en general, y al tenis en particular somos unos afortunados porque, si apenas hace “dos días” estábamos diciéndole adiós a Rafa Nadal, rindiéndonos ante el que todos consideramos: “el mejor deportista español de la historia”, ya tenemos ahí a Carlitos Alcaraz diciéndonos: “preparaos que voy en serio”.

Carlos Alcaraz, y todo el que le haya seguido un poco desde que hace tres años empezó a enseñarnos sus cartas en el "USA OPEN 2022" lo debe saber, el domingo pasado, una vez que Donald Trump hizo acto de presencia en el "USTA Billie Jean King Nacional Tennis Center", accedió a la pista Arthur Ashe y tomo asiento en su palco (tiene narices el tipo, lo que nos hizo esperar…), despejó todas las dudas que pesaban sobre él desde que manifestó: "a mí me gusta jugar a mi manera", y demostró a todo el mundo que de tenis no es que ande muy bien, es que corre como el que más, pega a la bola más fuerte que nadie (Borg y Sampras incluidos), la toca y la siente como pocos la han sentido (como McEnroe, Edberg, o mejor), tiene todos los golpes y recursos (como los tenían Federer o Djokovic, por ejemplo), y, por si fuera poco, ha madurado y ha aprendido a mantener la concentración, la determinación y el temple durante todo, o casi todo el tiempo que puede durar cualquier partido, como si de Rafael Nadal se tratara. Todo ello nos lo demostró el domingo en el partido que le enfrentó a Jannik Sinner en la final del cuarto Grand Slam del año, que solventó con un marcador que todos habríamos firmado antes de su comienzo, 6/2 3/6 6/1 y 6/4, porque nadie podía imaginar que Carlos pudiera con Jannik de la forma que lo hizo.

Si tuviera que destacar algo de todo lo bueno que hizo Alcaraz en la espléndida final que jugó contra Sinner, yo diría que lo mejor fue la determinación y la seguridad en sí mismo con que salió a la pista Arthur Ashe, convencido de que iba a por todas y de que, salvo lesión, iba a ganar. Esa actitud de Carlos, que Jannik captó desde el minuto uno, fue lo que dio confianza al que ganó y atenazó al que perdió el primer juego del partido. Aunque no lo parezca, la mirada, el gesto, lo que algunos denominan el lenguaje corpora que demostró Carlos Alcaraz desde que empezó a pasar bolas sobre la red en el peloteo previo al inicio del encuentro, y no digamos desde que comenzó el primer set, fue la clave del desarrollo de la final del USA Open 2025. Ferrero, su entrenador y mentor desde hace siete años, dijo al concluir la misma: "la clave ha sido que Carlos ha sabido poner sobre la pista todo lo que habíamos planeado y, sobre todo, ha sido capaz de mantener la concentración desde el principio hasta el final".

Con su victoria, Carlos Alcaraz no solo ha recuperado el número 1 del tenis mundial sino, y sobre todo, la seguridad que tenía y que debe seguir manteniendo en que es el mejor tenista del mundo, en la actualidad. La carrera por ser el mejor de todos los tiempos está abierta.

Dado su nivel de tenis, soy de los que creemos que lo puede conseguir. Llegar siempre fue difícil. Mantenerse es una barbaridad. Y alcanzar y superar a los Laver, Federer, Nadal o Djokovic, eso, eso sí que es para soñar.

¡A por todas, Carlitos!

P.D. Si Carlos Alcaraz es lo que es y está donde está, como él mismo reconoce, es gracias a su familia, en la que creció y desarrolló sus habilidades tenísticas al tiempo que recibía una más que acertada educación, que es la que le sirvió durante su etapa de juvenil y le sigue sirviendo para saber cómo se debe estar en la pista y fuera de ella, y, sobre todo, para valorar lo que merece la pena hacer en la vida, que no es otra cosa que esforzarse al máximo por conseguir los sueños.