Zamora B, CD Benavente, Moraleja CF y Noname, listos para arrancar en regional de Aficionados

En un abrir y cerrar de ojos, la competición en la Liga Regional de Aficionados vuelve a ponerse en marcha y lo hace con cuatro equipos de la provincia en el Grupo B: CD Benavente, Zamora B, Noname y Moraleja CF que, precisamente, cerraba este pasado domingo su ciclo de amistosos con un viaje a Miranda de Duero que se resolvía con un 3-0 en contra.

Tras este tiempo de preparación, todo vuelve a empezar y lo hace con objetivos dispares para los protagonistas.

El Zamora B se ha reforzado mucho este verano y parecen claras sus intenciones de asaltar la Tercera RFEF, esa que tuvo tan cerca hace unos años en una final de play-off que se llevó el Villaralbo. Ahora los rojiblancos tratarán de estar en puestos punteros y ser un filial que nutra y ayude al primer equipo. También tiene altas expectativas el Noname, dirigido este curso por Miguel Losada, y confeccionado para llegar lejos, mientras que el CD Benavente también anhela un curso deportivo tranquilo después de todo lo sufrido el pasado año. Los tres jugarán el sábado, siendo el Noname el único que juega en casa (sábado, 16.00 horas en el anexo del Ruta) y para el domingo quedará solo el Moraleja. Los de Tierra del Vino, que trabajarán por alcanzar la permanencia lo antes posible y evitar sustos, reciben en el José Ramos al Salamanca B.