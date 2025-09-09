Primeros podios de la temporada para el Bádminton Zamora

El CD Bádminton Zamora vuelve a las pistas tras una completa pretemporada, y lo hace con dos platas y un bronce en competición nacional, cosechadas por los hermanos Pinto Botella en sus respectivas categorías.

Por un lado, se celebraba en tierras andaluzas, más concretamente en Málaga, una prueba Máster N3 para categoría sub13. Hasta allí se desplazó Félix Pinto, representando al bádminton zamorano teniendo enfrente a los mejores jugadores del país de esta categoría. Gran competición del pequeño de los Pinto Botella, que lograba una meritoria medalla de plata en la modalidad de dobles masculino, junto a su compañero Daniel Chasco (CB Estella). Teniendo en cuenta que aún es su primer año en la categoría, esta medalla tiene mucho valor, habiéndose impuesto en semifinales a la pareja que fuera subcampeona de España sub11 la pasada temporada. Ya en la final poco pudieron hacer ante los campeones, que demostraron estar un peldaño por encima.

Demetrio Pinto y Aitor Llandres / Cedida

Por su lado, el hermano mayor, Demetrio Pinto, acudió a Estella (Navarra) para participar en otra prueba Máster N3 de categoría sub15, que reunió a las mejores raquetas de España. Muy buena competición en la que el zamorano fue de menos a más. En individual masculino, tuvo una fase de grupos muy igualada, ganando el partido decisivo por 22-20 en el tercer set. A partir de ahí, fue cogiendo confianza ganando las siguientes rondas con solvencia, cayendo en la ronda de semifinales en un buen partido que se escapó por pocos puntos en los momentos finales de cada set, colgándose de esta forma la medalla de bronce. La guinda al pastel la puso en la modalidad de dobles mixtos, junto a su compañera Emma Nievedes (CB Alfajarín), llegando a la final imponiéndose a parejas a priori superiores, demostrando estar a un alto nivel. En la lucha por el oro cayeron a pesar del gran esfuerzo en un partido que estuvo igualado en todo momento, subiendo al segundo cajón del podio.

Buen comienzo para el bádminton zamorano, cuyo objetivo en esta última parte de la temporada 2025 es seguir con el ritmo y resultados obtenidos en campañas anteriores.