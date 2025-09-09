Iván Alonso y José Joaquín ganan el Regional de Veteranos de Ajedrez

Iván Alonso y José Joaquín fueron los ganadores del Campeonato Autonómico de Ajedrez de Castilla y León, en la modalidad de Veteranos, que se celebró en Benavente y comprendía dos categorías: Supra50 y Supra65. Desde la organización pusieron en valor la buena participación en un torneo que contó con 30 jugadores, superando con creces la participación de anteriores ediciones. En Supra 50, el vallisoletano Alonso sumó 5.5 puntos, y estuvo acompañado en el podio por Julio González de León y Alberto Hotigüela de Salamanca. Mientras, en Supra 65, junto al vencedor burgalés estuvieron el zamorano Ernesto Ruiz, que empató a puntos con el primero y perdió el desempate, y Pedro Díez.