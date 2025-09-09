Ajedrez
Iván Alonso y José Joaquín ganan el Regional de Veteranos de Ajedrez
El jugador zamorano Ernesto Ruiz fue subcampeón en la categoría Supra65
Iván Alonso y José Joaquín fueron los ganadores del Campeonato Autonómico de Ajedrez de Castilla y León, en la modalidad de Veteranos, que se celebró en Benavente y comprendía dos categorías: Supra50 y Supra65. Desde la organización pusieron en valor la buena participación en un torneo que contó con 30 jugadores, superando con creces la participación de anteriores ediciones. En Supra 50, el vallisoletano Alonso sumó 5.5 puntos, y estuvo acompañado en el podio por Julio González de León y Alberto Hotigüela de Salamanca. Mientras, en Supra 65, junto al vencedor burgalés estuvieron el zamorano Ernesto Ruiz, que empató a puntos con el primero y perdió el desempate, y Pedro Díez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tierra del Vino, la única comarca de Zamora que aumenta su censo un 5,73% desde 2001
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura
- El Ayuntamiento de Benavente asume la demolición del número 8 de la calle Santa Cruz
- La vuelta al cole tras 17 años de espera en Cubillos
- La tierra de secano reduce distancias con el regadío y se encarece un 23% en Castilla y León
- Comienza la 'Semana Santa de septiembre' en Zamora: la Esperanza en las calles de la ciudad
- Luis Miguel Rodríguez, director del Archivo Histórico de Zamora: 'Más de la mitad del tiempo digitalizamos por las consultas
- Julia Celestina Fernández, ingeniera técnico industrial: 'Mi carrera no ha sido un caminito de rosas, siempre hay palos en las ruedas