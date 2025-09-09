Ignacio Martínez vence en el campo de golf de Valderrey

El campo de Golf Valderrey retomó la competición con el inicio de la segunda parte del calendario deportivo 2025 y lo hizo con un torneo liderado por Ignacio Martínez Madrigal y en el que el nivel de los jugadores estaba garantizado. Fue, sin duda, un esperado regreso después del descanso estival en el que se contó con la colaboración de Exquisiteza, con el reto de dar una buena promoción y ensalzar los productos de la tierra.

En el plano deportivo, el campeón en la modalidad de scratch fue Ignacio Martínez Madrigal, con 33 puntos brutos, mientras que la Primera categoría HCP estuvo liderada por Francisco Javier Pizarro Maderal y Pedro Piedra Rodríguez, empatados a 37 puntos. En segunda categoría, los más destacados de la clasificación final fueron Adrián de la Fuente Monje, con 41 puntos, y César Martínez Santiago, con 40. Además, Juan Conde fue el ganador del premio especial Approach del hoyo 1 con una distancia de 0,42 m, distancia de la bola al hoyo con la que consiguió hacer un "birdie".

Escuela para niños y adultos desde octubre

Por otro lado, el campo de golf Valderrey ya está preparando el inicio de su Escuela de Golf para este curso, que arrancará a partir del mes de octubre. El programa incluye escuela infantil y escuela de adultos, ofreciendo a niños y mayores la oportunidad de iniciarse en este deporte o perfeccionar su técnica en un entorno cercano y profesional. Desde el club se anima a todas las personas interesadas a inscribirse y formar parte de esta experiencia deportiva y formativa.

Se confía en que haya una buena respuesta de los aficionados y que el número de socios y jugadores habituales vaya en aumento.