Gabriel Fernández gana el III Torneo de golf Caja Rural de Villarrín de Campos

Gabriel Fernandez Castro fue el vencedor del III Torneo Caja Rural celebrado en el campo de golf de Villarrín de Campos, evento en el que se contó un gran número de jugadores, y es que, pese a la climatología, el campo presentaba un aspecto magnífico.

Así, Fernández Castro se impuso en categoría de Scratch masculino con un resultado de 77 golpes brutos, mientras que en segunda posición quedó José Núñez, con 79 golpes brutos, y completando en podio con 86 golpes estuvo Pedro Piedra. Por su parte, María de la Torre venció en Scratch femenino con 119 golpes brutos

Además, en Primera categoría la victoria fue para José Núñez, con 42 puntos, seguido de Buenaventura Ferrero, con 34 puntos.

En segunda categoría Jerónimo Panizo y Francisco Dueño, con 39 Y 38 puntos respectivamente, se llevaron los premios del torneo

Hubo regalos para todos los participantes, cedidos por la entidad, y a mitad del recorrido se ofreció un siempre necesario tentempié. Tras la entrega de trofeos, se realizó un sorteo de regalos y se ofreció un ágape para todos los asistentes.

Además, y tras el éxito de esta competición, ya se piensa en el próximo evento. El domingo 21 de septiembre se celebrará el XXIV Torneo Ayuntamiento de Villarrín de Campos, con motivo de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de los Afligidos. Se trata de un torneo que se afianza cada año más debido a la cantidad de jugadores asistentes, ya que su trofeo especial es la Torre de la Iglesia, hecha en bronce, es muy apreciada. Se premiará a los ganadores en Scratch, en Primera y Segunda categoría, el "driver" más largo y al Approach más cercano. La modalidad de juego será Stableford individual y el plazo de inscripción ya está abierto. Habrá sorteos, obsequios, tentempié durante el recorrido y un ágape al acabar.