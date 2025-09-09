Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo

Benavente acoge su tradicional Marcha cicloturista

Será este domingo a partir de las 9.30 horas con una distancia de 103 kilómetros

Cartel anunciador. | CEDIDA

A. O.

Zamora

El Club Ciclista Benaventano organiza una nueva edición de su Macha Cicloturista, una cita deportiva que recorrerá un total de 103 kilómetros con salida desde el Pabellón de La Rosaleda este domingo a partir de las 9:30 horas. El evento se presentó este martes con la presencia de la edil de Deportes, Elena Justo y el presidente del Club Ciclista Benaventano, Ángel González. González explicó que la prueba cuenta con duchas para que, a la finalización de la prueba, los participantes puedan ducharse antes de la tradicional comida. En lo puramente deportivo, los ciclistas irán agrupados para que puedan ir en un ritmo cómodo para todos, aunque como en ediciones anteriores, se habilitará un tramo al final del recorrido para que aquellos que rueden más rápido puedan quitarse la espinita.

