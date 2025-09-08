Fútbol
Quedada y cena para la Peña Barcelonista Viriato de Zamora
Los asistentes disfrutaron de una amena reunión
A. O.
Zamora
Los aficionados azulgrana de Zamora tuvieron un intenso fin de semana. Con motivo del quinto aniversario desde su fundación, la Peña Barcelonista Viriato de Zamora organizó una quedada que incluía foto oficial para el recuerdo en la plaza mayor de la capital del Duero y una cena, a la que se invitó a exjugadores como Eusebio Sacristán o Juan Carlos. Los asistentes disfrutaron también de una charla-coloquio, tras una proyección sobre la final de la Champions de 1992, pero lo importante fue juntarse y disfrutar.
