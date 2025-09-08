Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Primera RFEF

Ya hay fecha y hora para el CD Arenteiro - Zamora CF de la cuarta jornada en Primera RFEF

Será el sábado 20 de septiembre a las 16.15 horas

El Zamora CF, en Barakaldo

El Zamora CF, en Barakaldo / ZCF

P. F.

Con poco margen para organizar viajes, tantos los clubes como los aficionados, la RFEF sigue anunciando a cuenta gotas los horarios de los próximos compromisos en Primera RFEF.

En el caso del Zamora CF, que este domingo recibe al Lugo, ha conocido ya los datos correspondientes a la cuarta jornada.

En esa ocasión, a los de Juan Sabas les vuelve a tocar viaje y visitarán al CD Arenteiro el sábado 20 de septiembre a las 16.15 horas.

Noticias relacionadas y más

Por ahora sigue sin cumplirse el compromiso marcado de anunciar los horarios con, mínimo, tres semanas de antelación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents