Fútbol | Primera RFEF
Ya hay fecha y hora para el CD Arenteiro - Zamora CF de la cuarta jornada en Primera RFEF
Será el sábado 20 de septiembre a las 16.15 horas
P. F.
Con poco margen para organizar viajes, tantos los clubes como los aficionados, la RFEF sigue anunciando a cuenta gotas los horarios de los próximos compromisos en Primera RFEF.
En el caso del Zamora CF, que este domingo recibe al Lugo, ha conocido ya los datos correspondientes a la cuarta jornada.
En esa ocasión, a los de Juan Sabas les vuelve a tocar viaje y visitarán al CD Arenteiro el sábado 20 de septiembre a las 16.15 horas.
Por ahora sigue sin cumplirse el compromiso marcado de anunciar los horarios con, mínimo, tres semanas de antelación.
