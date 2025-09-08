Motociclismo
Doble podio para el piloto benaventano Carlos Blanco en la Handy Cup
El piloto benaventano fue primero y tercero de su categoría
El piloto benaventano Carlos Blancos tuvo una magnífica participación en la primera cita del Nacional Handy, haciendo podio en las dos carreras que se celebraron en Cheste (Valencia), en el circuito Ricardo Tormo. La primera carrera fue el sábado, con 13 pilotos en línea de salida dispuestos a dar nueve vueltas al circuito. Fue, en palabras del propio Blanco, una carrera complicada en la que salió cuarto, intentando mantener posiciones. El piloto trataba de controlar, pero en las vueltas iniciales vio como varios rivales le adelantaban. Lejos de rendirse, el benaventano fue a por todas y pudo recuperar posiciones para ser segundo en su categoría de 1000cc, y tercero de la general.
Las sensaciones eran buenas, pero había más por delante. Al día siguiente se celebró la segunda de las carreras y ahí sí. Carlos Blanco pudo hacer valer su enorme nivel y destreza. Así, tras una intensa carrera fue segundo de la general y primero en su categoría, dando las gracias a todos los que le apoyan, admitiendo el gran nivel que hay en la competición y que exige al maximo.
