Cristian Escribano, gran dominador en Miranda dentro del Campeonato de España de Autocross

Cristian Escribano volvió a demostrar que está entre los mejores pilotos de autocross a nivel nacional. El zamorano mostró poderío en el circuito Antonio Vadillo de Miranda de Ebro, donde se celebró una nueva prueba del Campeonato de España con presencia de 113 pilotos repartidos en las diferentes categorías. En la División I, en la que corre Escribano, el mejor tiempo de la calificación fue para Roberto Martínez, que aprovechaba la avería en el coche del líder provisional, Sabino García, como también lo hizo el zamorano que dominó con puño de hierro su manga clasificatoria. La final se inició con Escribano en primera línea, consciente de que le iba a tocar luchar. Arrancó la última carrera y Sabino García no pudo mantener el ritmo. El triunfo parecía ser cosa de dos, pero en la sexta vuelta Cristian aceleraba con su Skoda para cruzar meta en primera posición y lograr su segunda victoria de la temporada. Roberto Martínez y Sabino García completaron el podio. Cristian muestra así credenciales cuando quedan dos pruebas del Nacional: Mollerusa y Jerez de los Caballeros.